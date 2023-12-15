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От чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году

Многое будет зависеть от уровня поддержки со стороны наших партнеров, а также от способности РФ продолжать находить ресурсы для ведения войны

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чем ближе конец года, тем больше всякого рода прогнозов, в том числе в ракурсе российско-украинской войны. Так, МВФ в базовый сценарий прогноза для Украины закладывает продолжение войны до конца 2024 года, а в негативный – до конца 2025-гоНемецкое издание Bild предполагает, что Путин намерен воевать до конца 2026 годаИздание Politico утверждает, что вопрос войны в Украине якобы утратил приоритетность в ЕСКакие сценарии видятся наиболее вероятными? Что может повлиять на те или иные прогнозы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

От чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Высока вероятность, что Россия станет тянуть время

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает следующим образом:


"Прогнозы, конечно, дело неблагодарное. Но мне кажется, что истина где-то посередине. Что точно можно прогнозировать – так это, что в следующем году война продолжится. Я бы не рисовал сценарии до 2026-го, это отдаленная перспектива даже для РФ. С ресурсами у страны-агрессора всё хуже, чтобы там в Кремле не рассказывали, какие бы бюджеты не принималНо пока там есть средства, чтоб продолжать войну. А потому на быстрое ее завершение рассчитывать тоже не стоит".

Наиболее реальным на данный момент выглядит, по мнению эксперта, следующий прогноз: продолжение войны в 2024-м с возможной активизацией попыток переговорного процесса примерно с середины года.

"Впрочем, – отмечает Игорь Рейтерович, – высока вероятность, что Россия станет тянуть время, ожидая результата выборов в США (те пройдут в ноябре-2024). И теша себя иллюзиями, что в случае гипотетической победы Трампа ситуация кардинально изменится – и РФ сможет добиться своего, оставляя за собой оккупированные территории Украины".

Готовимся к сложному году, предупреждает эксперт. Очередному году войны.

"В случае сохранения стратегической инициативы за Украиной – садиться за стол переговоров может быть выгодно уже нам. Но тут многое будет зависеть от уровня поддержки со стороны наших партнеров", – констатирует Игорь Рейтерович.

Многое будет зависеть от сюжета американских выборов

Политолог Владимир Цыбулько обращает внимание, что среди многих версий продолжительности войны есть постоянная привязка к сюжету американских выборов.

"Если сюжет будет развиваться в русле победы Дональда Трампа, то у Путина есть надежда, что новый-старый президент США нажмет на Украину с целью уступки территорий", – поясняет политолог.

Если же, продолжает он, Трампа заблокирует республиканский истеблишмент, сделав ставку на другого кандидата, то у Путина рушится вся схема политической целесообразности продолжения войны.

"Тут уже никакие политические аргументы для продолжения войны окажутся нецелесообразны", – заключает Владимир Цыбулько.

В 2024-м война точно будет продолжаться

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк уверен – любые прогнозы, которые делают сейчас те или иные издания, независимо от их статуса, выглядят скорее, как гадание на кофейной гуще. И делаются исключительно ради кликабельности.

"Плюс-минус понятно, что в 2024-м война будет продолжаться. Но военного плана на 2025-й у РФ точно нет. И на этом, кстати, акцентировал внимание начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл БудановВедь выстраивать планы можно лишь исходя из ситуации, какую будем иметь через год", – поясняет эксперт.

Что касается прогноза МВФ – тут, по его словам, иное дело. Ведь Фонд руководствуется аналитикой на данный момент, строя сценарии – от базового до негативного.

"Следует понимать, что Россия не прекратит воевать, пока будет иметь на это экономические возможностиА потому смотреть нужно на то, за счет чего и кого страна-агрессор получает валютные поступления. Это, прежде всего, рынки газа, нефти, золота. Представителям зарубежных медиа, их аналитикам, а также чиновникам и политикам следует не оценивать, сколько еще может длиться война, а искать способы ее прекращения, лишая РФ валютных поступлений", – считает Александр Антонюк.

Он подчеркивает, что из риторики и политики Кремля (а перемен тут в ближайшее время не просматривается) уже понятно, что задача путинского режима – не просто война с Украиной, а возвращение сфер влияния на постсоветском пространстве.

"Исходя из этого, можно предположить, что, если не будет разительных ударов по российской экономике, война может продолжаться еще не один год", – предупреждает эксперт.

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