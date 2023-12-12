Когда закончится война в Украине: два сценарий от МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что активная фаза российско-украинской войны, скорее всего, затянется до конца 2024 года, а в худшем случае может длиться еще два года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материалах МВФ ко второму пересмотру кредитной программы с Украиной.

МВФ. Фото: Getty Images

В базовый сценарий прогноза для Украины МВФ закладывает продолжение войны до конца 2024 года, а в негативный – до конца 2025-го.

"Базовая макроэкономическая рамка не предполагает ни значительного ухудшения в интенсивности или масштабе войны, ни длительных отключений электроэнергии", — отмечают аналитики.

МВФ отмечает, что для подготовки прогнозов регулярно общается с военными экспертами, чтобы помочь оценить продолжительность войны. И хотя среди них нет консенсуса, большинство склоняется к сценарию с более длительным периодом войны.

Эксперты прогнозируют, что при базовом сценарии ВВП Украины вырастет на 3-4% в 2024 году, при отрицательном – снизится на 5%.

В этом году МВФ ожидает рост ВВП Украины на 4,5%, хотя до этого прогнозировалось увеличение всего на 1-3%.

В МВФ есть еще оптимистический сценарий, но там срок окончания боевых действий не прописан. Для того, чтобы он осуществился потребуется сочетание нескольких факторов: притока инвестиций, возвращения беженцев и роста производительности труда. В этом случае ВВП в 2025 году может вырасти на 10%.

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