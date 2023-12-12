Какие ожидания от визита Зеленского в США: почему он происходит именно сейчас

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский уже выступил в Национальном университете обороны, провел встречи с руководителями американских оборонных компаний, руководством Минобороны, директором-распорядителем МВФ, президентом Мирового банка, представителями аналитических центров США. Впереди – встречи с президентом Джо Байденом и парламентариями. Какие выводы касательно американского визита Зеленского можно сделать на данный момент? Какие ожидания по итогам этой поездки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Визит Зеленского в Штаты именно сейчас – необычайно важен

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:

Или вопрос будет отложен примерно на месяц, так как парламентарии уходят на рождественские каникулы". "Это очень своевременный визит, который происходит в переломный момент. Либо в течение считанных дней (идет последняя пленарная неделя американского парламента в текущем году) удастся получить согласие Конгресса на выделение огромного пакета военной и финансовой помощи Украине, который блокируется из-за внутриполитических дебатов

Для Украины получение поддержки как можно быстрее – критически важно, акцентирует эксперт. У нас, отмечает он, заканчиваются запасы боекомплекта. С фронта приходит всё больше информации о нехватке снарядов, ракет и так далее. На этом фоне россияне максимально активно прут вперед.

"Чувствуется обеспокоенность. Нарастает пессимизм. Так что визит Зеленского в Штаты именно сейчас – необычайно важен", – уверен Вадим Трюхан.

Если говорить о содержательном, протокольном наполнении на данный момент, то тут всё выполнено в лучших традициях официальных визитов такого уровня, считает экс-дипломат.

Особенно воодушевляет то, продолжает он, что во время выступления Зеленского в Национальном университете обороны США его неоднократно прерывали аплодисментами, встретили и провели – стоя и тоже с овациями.

А именно – победы демократии над таким всемирным злом как авторитаризм, олицетворением которого сегодня является путинская Россия, Иран, Северная Корея и другие подобные державы". "Само выступление было очень качественным, ориентированным не только на украиноцентризм, защиту наших национальных интересов, но и нечто более глобальное. На создание некого союза вокруг идеи победы демократии над авторитаризмом. Это демонстрирует, что Зеленский значительно вырос как политик и дипломат по сравнению с собой же образца 2022-го, не говоря уж о 2019-2021 годах, – отмечает эксперт. – Будем надеяться, что и грядущие – ключевые – встречи (с президентом Байденом, с конгрессменами и сенаторами) пройдут с позитивным для нас исходом. И Зеленскому удастся добиться главного – склонить наших американских партнеров к необходимости консолидации, поиску компромисса между разными политическими интересами во имя общего дела

Общий тон визита пока позитивен

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник призывает отдать должное нашим дипломатам, которые сумели организовать такую поездку и такие встречи. Ведь те или иные переговоры, выступления – это всегда верхушка айсберга, вершина неких дипломатических усилий, которые к этому привели, поясняет он.

с представителями военно-промышленного комплекса США – это огромный плюс. Ведь миллиарды, которые нам планируется выделить, согласно законопроекту Белого дома, львиной долей осядут в виде инвестиций в американский ВПК. То есть, фактически речь идет о госзаказе для экономики Штатов. Да, изготовленное вооружение и боеприпасы планируется потом предоставить Украины. Но это — и мощная поддержка американского производителя, американской экономики", – отмечает эксперт. "То, что участились встречи украинской стороны

По его мнению, Зеленский чередой встреч в Вашингтоне пытается усилить проукраинское лобби (которое, возможно, не очень проукраинское, но будет пытаться заработать на войне в Украине).

"Общий тон визита пока позитивен, – считает Николай Мельник. – Надеюсь, эти встречи и те, что еще впереди (с руководством Белого дома, с парламентариями) будут иметь и позитивные для нас последствия. Мы получим необходимое вооружение, а экономика США – заказы, которые в итоге усилят обороноспособность Украины".

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