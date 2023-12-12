Какие ожидания от визита Зеленского в США: почему он происходит именно сейчас

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский уже выступил в Национальном университете обороны, провел встречи с руководителями американских оборонных компаний, руководством Минобороны, директором-распорядителем МВФ, президентом Мирового банка, представителями аналитических центров США. Впереди – встречи с президентом Джо Байденом и парламентариями. Какие выводы касательно американского визита Зеленского можно сделать на данный момент? Какие ожидания по итогам этой поездки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Визит Зеленского в Штаты именно сейчас – необычайно важен
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:
"Это очень своевременный визит, который происходит в переломный момент. Либо в течение считанных дней (идет последняя пленарная неделя американского парламента в текущем году) удастся получить согласие Конгресса на выделение огромного пакета военной и финансовой помощи Украине, который блокируется из-за внутриполитических дебатов
. Или вопрос будет отложен примерно на месяц, так как парламентарии уходят на рождественские каникулы".
Для Украины получение поддержки как можно быстрее – критически важно, акцентирует эксперт. У нас, отмечает он, заканчиваются запасы боекомплекта. С фронта приходит всё больше информации о нехватке снарядов, ракет и так далее. На этом фоне россияне максимально активно прут вперед.
"Чувствуется обеспокоенность. Нарастает пессимизм. Так что визит Зеленского в Штаты именно сейчас – необычайно важен", – уверен Вадим Трюхан.
Если говорить о содержательном, протокольном наполнении на данный момент, то тут всё выполнено в лучших традициях официальных визитов такого уровня, считает экс-дипломат.
Особенно воодушевляет то, продолжает он, что во время выступления Зеленского в Национальном университете обороны США его неоднократно прерывали аплодисментами, встретили и провели – стоя и тоже с овациями.
"Само выступление было очень качественным, ориентированным не только на украиноцентризм, защиту наших национальных интересов, но и нечто более глобальное. На создание некого союза вокруг идеи победы демократии над авторитаризмом. Это демонстрирует, что Зеленский значительно вырос как политик и дипломат по сравнению с собой же образца 2022-го, не говоря уж о 2019-2021 годах, – отмечает эксперт. – Будем надеяться, что и грядущие – ключевые – встречи (с президентом Байденом, с конгрессменами и сенаторами) пройдут с позитивным для нас исходом. И Зеленскому удастся добиться главного – склонить наших американских партнеров к необходимости консолидации, поиску компромисса между разными политическими интересами во имя общего дела
. А именно – победы демократии над таким всемирным злом как авторитаризм, олицетворением которого сегодня является путинская Россия, Иран, Северная Корея и другие подобные державы".
Общий тон визита пока позитивен
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник призывает отдать должное нашим дипломатам, которые сумели организовать такую поездку и такие встречи. Ведь те или иные переговоры, выступления – это всегда верхушка айсберга, вершина неких дипломатических усилий, которые к этому привели, поясняет он.
"То, что участились встречи украинской стороны с представителями военно-промышленного комплекса США – это огромный плюс. Ведь миллиарды, которые нам планируется выделить, согласно законопроекту Белого дома, львиной долей осядут в виде инвестиций в американский ВПК. То есть, фактически речь идет о госзаказе для экономики Штатов. Да, изготовленное вооружение и боеприпасы планируется потом предоставить Украины. Но это — и мощная поддержка американского производителя, американской экономики", – отмечает эксперт.
По его мнению, Зеленский чередой встреч в Вашингтоне пытается усилить проукраинское лобби (которое, возможно, не очень проукраинское, но будет пытаться заработать на войне в Украине).
"Общий тон визита пока позитивен, – считает Николай Мельник. – Надеюсь, эти встречи и те, что еще впереди (с руководством Белого дома, с парламентариями) будут иметь и позитивные для нас последствия. Мы получим необходимое вооружение, а экономика США – заказы, которые в итоге усилят обороноспособность Украины".
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