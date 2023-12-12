У Зеленского объяснили, что будет с Украиной без помощи США

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что будет с Украиной и миром, если Соединенные Штаты не смогут принять решение о помощи Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью представителя Зеленского для издания "Голос Америки".

Михаил Подоляк о помощи Украине от США. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк согласен с мнением, что Украине будет сложно продолжать войну против России без помощи США, однако Киев не будет останавливать свою борьбу.

"Безусловно, Украине будет очень сложно. Безусловно, Украина будет все равно продолжать бороться, отстаивать свое право на свободу. Мы безусловно не будем становиться на колени перед РФ", — заявил Подоляк и добавил, что "Киев погибнет, но не станет никогда российским городом".

Михаил Подоляк отмечает, что вопрос помощи Украине в войне против России намного шире. Ведь готовы ли США проиграть России и создать мир, где Москва будет доминировать, несмотря на большое количество военных преступлений. По мнению советника ОП, это только позволит Путину прибегнуть к новым агрессиям. Кроме того, Россия таким образом покажет пример другим странам, что можно военным путем захватывать другие страны и совершать военные преступления.

Подоляк также рассказал, как Зеленский реагирует на дискуссии в Конгрессе США о помощи Украине. По словам советника ОП, Зеленский понимает сложность вопроса и не собирается вмешиваться во внутреннюю политику США. Президент считает, что как демократы, так и республиканцы поддерживают Украину.

Напомним, что в Конгрессе США возникли дискуссии по пакету помощи для Украины, Израиля и других стран на сумму более 100 млрд долларов. Демократы призывают как можно быстрее принять решение, однако республиканцы блокируют голосование и требуют добавить в пакет помощи пункт о безопасности границы США от миграций, особенно из Мексики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США был предложен "план победы в Украине".

Также "Комментарии" писали о министре обороны Ллойде Остине, который объяснил в чем ошибается Путин в войне в Украине.