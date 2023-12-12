У Зеленского объяснили, что будет с Украиной без помощи США

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Slava Kot
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что будет с Украиной и миром, если Соединенные Штаты не смогут принять решение о помощи Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью представителя Зеленского для издания "Голос Америки".
Михаил Подоляк о помощи Украине от США. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк согласен с мнением, что Украине будет сложно продолжать войну против России без помощи США, однако Киев не будет останавливать свою борьбу.
Михаил Подоляк отмечает, что вопрос помощи Украине в войне против России намного шире. Ведь готовы ли США проиграть России и создать мир, где Москва будет доминировать, несмотря на большое количество военных преступлений. По мнению советника ОП, это только позволит Путину прибегнуть к новым агрессиям. Кроме того, Россия таким образом покажет пример другим странам, что можно военным путем захватывать другие страны и совершать военные преступления.
Подоляк также рассказал, как Зеленский реагирует на дискуссии в Конгрессе США о помощи Украине. По словам советника ОП, Зеленский понимает сложность вопроса и не собирается вмешиваться во внутреннюю политику США. Президент считает, что как демократы, так и республиканцы поддерживают Украину.
Напомним, что в Конгрессе США возникли дискуссии по пакету помощи для Украины, Израиля и других стран на сумму более 100 млрд долларов. Демократы призывают как можно быстрее принять решение, однако республиканцы блокируют голосование и требуют добавить в пакет помощи пункт о безопасности границы США от миграций, особенно из Мексики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США был предложен "план победы в Украине".
Также "Комментарии" писали о министре обороны Ллойде Остине, который объяснил в чем ошибается Путин в войне в Украине.
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