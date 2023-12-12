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Оккупанты имеют продвижение на двух направлениях: в ISW раскрыли подробности

Россияне пытаются заблокировать Купянск и захватить Авдеевку

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска незначительно продвинулись на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Оккупанты имеют продвижение на двух направлениях: в ISW раскрыли подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, оккупанты 11 декабря продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной). 


В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере четыре российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки (9 км к востоку от Купянска) и Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной) и Терны (17 км к западу от Кременной).

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватово), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватово) и в Лимане. Сырский также сообщил, что российские военные перебрасывают вблизи Синьковки штурмовые подразделения, которые ранее были в резерве.

Также 11 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки). 

Российские военные блогеры заявили, что российские войска осуществили тактическое наступление в районе железной дороги возле Степного и на севере Степного. 

Кроме этого, 11 декабря российские войска продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, продвинулись.

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