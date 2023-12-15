Есть ли у РФ планы вести войну против Украины в 2025 году: ответ Буданова

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор пока не имеет планов по ведению войны против Украины в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет "Левый берег".
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его словам, оккупанты имеют некоторые проблемы с ресурсами, "потому что эта война очень дорогая".
Отметим, в то же время популярный немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин собирается продолжать полномасштабную войну против Украины минимум до конца 2026 года и планирует оккупировать по меньшей мере три областных центра.
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Также издание "Комментарии" сообщало – что важно понять Украине и Западу после заявлений Путина: насколько затянется война. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
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