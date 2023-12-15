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Есть ли у РФ планы вести войну против Украины в 2025 году: ответ Буданова

Кирилл Буданов считает, что планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на сейчас нет

сегодня, 13:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор пока не имеет планов по ведению войны против Украины в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет "Левый берег".

Есть ли у РФ планы вести войну против Украины в 2025 году: ответ Буданова

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на сейчас нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока что таких планов у них нет", – высказался Кирилл Буданов.


По его словам, оккупанты имеют некоторые проблемы с ресурсами, "потому что эта война очень дорогая".

"И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они – за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", – указал главный разведчик Украины.

Отметим, в то же время популярный немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин собирается продолжать полномасштабную войну против Украины минимум до конца 2026 года и планирует оккупировать по меньшей мере три областных центра.                                                                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — в ISW рассказали, что ждет США, если РФ победит в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – что важно понять Украине и Западу после заявлений Путина: насколько затянется война. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://lb.ua/news/2023/12/14/588951_2024_vikliki_i_perspektivi.html
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