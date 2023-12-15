Есть ли у РФ планы вести войну против Украины в 2025 году: ответ Буданова

Страна-агрессор пока не имеет планов по ведению войны против Украины в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет "Левый берег".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на сейчас нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока что таких планов у них нет", – высказался Кирилл Буданов.

По его словам, оккупанты имеют некоторые проблемы с ресурсами, "потому что эта война очень дорогая".

"И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они – за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", – указал главный разведчик Украины.

Отметим, в то же время популярный немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин собирается продолжать полномасштабную войну против Украины минимум до конца 2026 года и планирует оккупировать по меньшей мере три областных центра.

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