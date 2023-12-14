Что важно понять Украине и Западу после заявлений Путина: насколько затянется война

Пресс-конференция и "прямая линия с народом" российского диктатора Владимира Путина, которые он решил провести 14 декабря, совместив с новыми обстрелами Украины, не обошлась без вопросов о войне и мире. Путин не сумел дать на них внятного ответа, а также игнорировал неудобные вопросы, периодически появляющиеся на экране (типа "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?"). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о путинском шоу.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия не собирается прекращать войну против нашей страны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что проходил пропагандистский, а сейчас еще и предвыборный спектакль.

"Соединение двух форматов – итоговой пресс-конференции и прямой линии – видимо сделано для усиления эффекта. Но в итоге прямая линия свелась к чистой формальности. Путин практически почти не реагировал на вопросы граждан РФ, которые появлялись в бегущей строке. Даже российские комментаторы называют это действо ритуальным событием", – отмечает эксперт.

По его мнению, каких-то сенсационных и знаковых заявлений на этом пропагандистском шоу не прозвучало.

И над этим стоит задуматься тем наивным "миротворцам" (и на Западе, и, уже и в Украине), кто предлагает немедленно начинать переговоры с РФ, – подчеркивает политолог. – Путину не нужны переговоры, он опять выдвигает ультиматумы. Он будет вести войну, пока его не остановят. Остановить его можно только силой". "Из всего того, что сказал Путин по Украине, главным является то, что Россия не собирается прекращать войну против нашей страны

Владимир Фесенко акцентирует, что подготовка этого шоу показала – относительное большинство россиян все-таки хочет мира.

По данным даже кремлевских политтехнологов, значительное число россиян очень боятся этого. Мобилизация, однако, будет проходить, но в скрытой форме – под видом "добровольцев". Об этом говорят цифры по "добровольцам", озвученные Путиным", – поясняет эксперт. "Возможно, именно поэтому Путин заявил, что не будет новой волны мобилизации

Он указывает на еще одну показательную историю с этим шоу. А именно – что у россиян своя реальность, суровая и проблемная, а у Путина своя – благостная и оптимистичная. Причем это касается и оценки ситуации на фронте, и социально-экономической ситуации в России.

"В бегущей строке во время путинского шоу даже проскользнул вопрос: как попасть в ту Россию, которую показывают на Первом канале. В настоящей России "яйца путина" продают поштучно, и за ними огромные очереди, а у Путина шутливая ремарка – "министр сказал, что с яйцами все в порядке". Кстати, этот министр – младший Патрушев (речь о министр сельского хозяйства РФ Дмитрии Патрушеве, сыне Николая Патрушева – экс-директора ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года – прим. ред.). Путин вынужден был признать наличие этой проблемы, а также ряда других, в том числе девальвацию рубля. Но он пытается успокоить россиян, что это временные проблемы. По мнению российских комментаторов, путинское шоу должно снять социальное напряжение, которое явно проявляется в нынешних условиях в России. Раньше эту функцию выполняла "прямая линия" Путина. Вот и сейчас эту технологию используют", – рассказывает Владимир Фесенко.

Поэтому, считает он, и показывали острые, якобы "неудобные" вопросы. Делая акцент, что за проблемы несут ответственность местные начальники и отдельные министры, а Путин эти проблемы якобы решает.

"Реальные проблемы в России он называет при этом "техническими сбоями". Но проблем становится всё больше, а Путин этого признавать не хочет, – подчеркивает эксперт. – Еще одна деталь – смесь конспирологии и стеба в восприятии сочетания цветов на пресс-конференции. Синий фон, желтая папка Путина. Кто-то пытается найти в этом глубокие и тайные смыслы. Какая ирония истории – еще несколько лет назад россияне толком и не знали, какие цвета украинского флага".

Путин традиционно врет

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Ничего экстраординарного Путин не сказал. Всё было более-менее прогнозируемо. И его покашливание, и "Запад нас обманул", и "Украиной управляют извне", и "санкции РФ на пользу", и бред об укреплении экономики, и немыслимые цифры российской военщины на территории Украины ".

Всё, подчеркивает эксперт, вполне прогнозируемо. При этом, обращает он внимание, Путин особо не рассказывал об успехах оккупационной армии на фронтах. Зато рисовал диковинные цифры якобы добровольцев, рвущихся защищать РФ, но почему-то на территории Украины.

"Понятно, что нестыковки в путинских словах были. Опять же – как всегда. Понятно и то, что мобилизация в стране-агрессоре точно будет, хоть диктатор обещает ее не проводить. Но такое он говорил и незадолго до оглашения частичной мобилизации в октябре-2022. Так что Путин традиционно врет, – констатирует Иван Ступак. – Российская власть готова воевать, даже убивая свою экономику, в ущерб медицине, образованию, социальным проектам. Ставка на то, чтобы передавить Украину и Запад. И это, пожалуй, главный вывод из этой постановочной пресс-конференции".

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