Путин назвал число россиян, которых до конца года соберет для отправки на войну против Украины

До конца 2023-го года в войне против Украины привлекут полмиллиона личного состава армии РФ. При этом второй волны мобилизации в России якобы не планируется. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции под названием "Итоги года" сделал российский диктатор Владимир Путин.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Президент России отметил, что по итогам масштабной кампании было привлечено почти полмиллиона "добровольцев" и в настоящее время контракт с Минобороны подписали 486 тысяч человек.

"Мы прошли частичную мобилизацию – мы призвали 300 тысяч человек. Прекрасно воюют ребята. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на заключение контрактов. До конца года планировали набрать 412 тысяч человек. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не прекращается", — отметил Путин.

Также на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в РФ, диктатор сказал, что необходимости в этом нет.

"Зачем нам мобилизация?", — добавил диктатор.

Отметим, Владимиру Путину не дает покоя тот факт, что город Одесса остается под украинским флагом и является неотделимой частью суверенной Украины. Во время "прямой линии", которую диктатор проводит впервые с начала полномасштабной войны против Украины, он заявил, что "Одесса – это русский город".

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне усиления российского давления на всех фронтах в Украине, правитель страны-агрессора Владимир Путин, который вскоре будет баллотироваться на пятый срок, заявил, что от результатов этой войны зависит будущее России. Сильнее или слабее стал путинский режим за последний год? Каковы его перспективы в 2024-м? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



