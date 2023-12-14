logo

BTC/USD

43211.97

ETH/USD

2298.98

LTC/USD

73.80

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Риск остаться Украине без помощи увеличивается: Politico узнало, о чем начали говорить лидеры ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Риск остаться Украине без помощи увеличивается: Politico узнало, о чем начали говорить лидеры ЕС

Politico утверждает, что вопрос войны в Украине утратил приоритетность в ЕС

сегодня, 13:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сомнения внутри ЕС по поводу успеха Украины в войне продолжают увеличиваться. Эта проблема утратила приоритетность в повседневной жизни лидеров стран блока, а популисты готовят новые "атаки", рассчитывая раскачать тему о том, сколько еще Европе придется влить денег в украинскую "черную дыру". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на информацию шести высоких чиновников и дипломатов ЕС, а также внутренние кулуарные разговоры в Евросоюзе касательно присоединения Украины к блоку.

Риск остаться Украине без помощи увеличивается: Politico узнало, о чем начали говорить лидеры ЕС

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Сомнения растут. Насколько отчаянной является ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы будем вливать в эту черную дыру? Популисты по всей Европе оседлают эту волну в ближайшие месяцы", — указал один из источников.


СМИ разузнало, на данный момент 26 стран ЕС поддерживают расширение блока. Против присоединения Украины выступает лишь Венгрия: правительство Орбана угрожает заблокировать необходимый Киеву старт дискуссии на сегодняшнем саммите в Брюсселе, указывает Politico. 

Но, несмотря на видение "Украины в ЕС", к которому склоняется большинство европейских лидеров, в частных разговорах многие высказывают мысль: "Война больше не главный приоритет в повседневной жизни большинства лидеров ЕС".

Издание акцентирует, чем ближе июньские выборы в Европейский парламент, тем осторожнее ведут себя лидеры блока насчет Украины. Риторика о том, что ЕС должен заниматься "ежедневными проблемами своих граждан" нарастает.

Читайте также на портале "Комментарии" — каковы шансы на прорывные решения: действительно ли ситуация с поддержкой Украины зашла в тупик.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/europes-true-beliefs-on-ukraine-are-put-to-the-test/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!