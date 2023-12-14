Риск остаться Украине без помощи увеличивается: Politico узнало, о чем начали говорить лидеры ЕС

Сомнения внутри ЕС по поводу успеха Украины в войне продолжают увеличиваться. Эта проблема утратила приоритетность в повседневной жизни лидеров стран блока, а популисты готовят новые "атаки", рассчитывая раскачать тему о том, сколько еще Европе придется влить денег в украинскую "черную дыру". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на информацию шести высоких чиновников и дипломатов ЕС, а также внутренние кулуарные разговоры в Евросоюзе касательно присоединения Украины к блоку.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Сомнения растут. Насколько отчаянной является ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы будем вливать в эту черную дыру? Популисты по всей Европе оседлают эту волну в ближайшие месяцы", — указал один из источников.

СМИ разузнало, на данный момент 26 стран ЕС поддерживают расширение блока. Против присоединения Украины выступает лишь Венгрия: правительство Орбана угрожает заблокировать необходимый Киеву старт дискуссии на сегодняшнем саммите в Брюсселе, указывает Politico.

Но, несмотря на видение "Украины в ЕС", к которому склоняется большинство европейских лидеров, в частных разговорах многие высказывают мысль: "Война больше не главный приоритет в повседневной жизни большинства лидеров ЕС".

Издание акцентирует, чем ближе июньские выборы в Европейский парламент, тем осторожнее ведут себя лидеры блока насчет Украины. Риторика о том, что ЕС должен заниматься "ежедневными проблемами своих граждан" нарастает.

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