Боеприпасы будут: Данилов сделал заявление, которое точно не понравится россиянам

Союзники Украины, а также украинская промышленность активно увеличивают производство боеприпасов. В ближайшее время можно ожидать очень приятных новостей на этот счет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время общенационального телемарафона.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Вы знаете, что на сегодняшний день разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", – заявил Данилов.

По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, максимально понимающие, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находиться в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.

Стоит отметить, страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достигнуть собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся в конвейере", заявила недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников. Правда потом появилось заявление пресс-секретаря Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна. Он раскритиковал публикацию агентства Reuters, комментарий которому ранее дал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Таврия" Александр Тарнавский. По мнению Штупуна, в погоне за громким заголовком журналисты исказили слова командующего.



