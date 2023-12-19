Никакие операции на фронте никто не сворачивает: в ВСУ опровергли заявления СМИ

Украинские защитники не сворачивают свои операции, а переформатируют их под условия дефицита снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Он раскритиковал публикацию агентства Reuters, комментарий которому ранее дал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Таврия" Александр Тарнавский. По мнению Штупуна, в погоне за громким заголовком журналисты исказили слова командующего.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Боеприпасы перераспределяются. Есть уменьшение (Ред. – количества) боеприпасов, это не секрет. Но говорить о полном сворачивании операций… Ну, например, ОСГВ "Таврия" ведет всего две операции – оборонительную и наступательную. Свернуть одну просто невозможно. Это понятно всем военным, но не понятно всем гражданским", – отметил Штупун.

Отметим, вчера авторитетное западное информагентство Reuters опубликовало материал о ситуации с поставками снарядов Украине. Журналисты взяли комментарий у командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского.

"Тех объемов, которые мы имеем сегодня, для наших нужд сегодня недостаточно. Итак, мы перераспространяем их. Мы перепланируем задачи, которые поставили перед собой, и уменьшаем их, потому что нам нужно их обеспечить", – сказал Тарнавский.

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