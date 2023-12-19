В 2024 году будет "значительный сдвиг": президент Чехии озвучил прогноз по войне в Украине

В 2024 году на поле боя в Украине может произойти "значительный сдвиг", и его последствия будут зависеть от выборов в США и России. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью порталу "Seznam Správy" озвучил президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Чешский лидер заявил, что "развитие конфликта в Украине показывает, что мы с большой вероятностью увидим определенный значительный сдвиг в следующем году".

"И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам бы хотелось. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — добавил президент Чехии.

Петр Павел пояснил, что имеет в виду президентские выборы в России с заранее определенным результатом и в Соединенных Штатах, где результат не является столь определенным.

"И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. В конце концов, президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США", – отметил чешский президент.

Он считает, что так Путин выразил ожидание возвращения к власти Дональда Трампа, с которым сможет объясниться "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".

"Это, конечно, ситуация, которая, безусловно, не является благоприятной для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован", – подытожил Павел.

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