В 2024 году будет "значительный сдвиг": президент Чехии озвучил прогноз по войне в Украине

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Кравцев Сергей
В 2024 году на поле боя в Украине может произойти "значительный сдвиг", и его последствия будут зависеть от выборов в США и России. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью порталу "Seznam Správy" озвучил президент Чехии Петр Павел.
Петр Павел. Фото: из открытых источников
Чешский лидер заявил, что "развитие конфликта в Украине показывает, что мы с большой вероятностью увидим определенный значительный сдвиг в следующем году".
Петр Павел пояснил, что имеет в виду президентские выборы в России с заранее определенным результатом и в Соединенных Штатах, где результат не является столь определенным.
Он считает, что так Путин выразил ожидание возвращения к власти Дональда Трампа, с которым сможет объясниться "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".
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