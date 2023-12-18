ВСУ сворачивают некоторые операции на фронте: Тарнавский назвал главную причину

ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Reuters" сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) — это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем сегодня, не являются достаточными для нас сегодня, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые мы ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить", – отметил Тарнавский.

Командующий уточнил, что защитники на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

Он добавил, что российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами, но не раскрыл деталей.

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