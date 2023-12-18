ВСУ сворачивают некоторые операции на фронте: Тарнавский назвал главную причину

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Кравцев Сергей
ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Reuters" сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
ВСУ. Фото из открытых источников
Командующий уточнил, что защитники на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.
Он добавил, что российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами, но не раскрыл деталей.
Читайте также на портале "Комментарии" — различные медиа продолжают соревноваться в мрачных прогнозах на фоне проблем с выделением Украине помощи со стороны зарубежных партнеров. Издание СNN со ссылкой на западных чиновников и представителей спецслужб сообщает, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с РФ, если западные партнеры не обеспечат нас дополнительной поддержкой. А представители Института изучения войны (ISW) предупреждают, что, если РФ победит в Украине, выйдя на границы с восточным блоком НАТО, это создаст огромные угрозы и приведет к громадным расходам со стороны США. И обойдется куда дороже, чем помогать Украине сейчас. Однако парламентарии-республиканцы (трампистское крыло) продолжают блокировать выделение необходимого нам пакета помощи. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что Конгресс вскоре одобрит столь важный для нас законопроект? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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