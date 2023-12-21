Помощь от США и ЕС: стоит ли переживать за 2024 год и как подстраховаться Украине

Администрация Белого дома надеется, что в январе будущего года американские парламентарии проголосуют, наконец, за законопроект о дополнительном финансировании военной помощи для Украины. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поставил под сомнение, готовы ли страны-члены Евросоюза принять все меры и оказать всю поддержку, которая нужна Киеву для противодействия российской агрессии. При этом лидеры ЕС – Германия и Франция уверяют, что не оставят Украину. Соответствующие заявления сделали и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и французский президент Эммануэль Макрон. Как ситуация с поддержкой Украины будет развиваться дальше? Что следует понять и нам, и нашим зарубежным партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Украине важно максимально опираться на собственные силы

Что касается помощи Украине от партнеров, следует понимать, что в каждом конкретном случае есть своя подноготная, отмечет доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

"В США видим особенности внутриполитического процесса, отягощенного электоральными циклами. Республиканцы хотят выжать максимум для себя (в том числе в вопросах ужесточения миграционного законодательства, укрепления границы с Мексикой), используя, к сожалению, украинский вопрос как инструмент. Игра на повышение ставок. Демократы этому, очевидно, не рады, т.к. мигранты – их широкая электоральная база. Байден и так теряет сейчас голоса мусульман, арабов (граждан США) из-за того, что Белый дом встал на сторону Израиля в конфликте с ХАМАС, а потерять еще и поддержку латиноамериканцев Байден явно не горит желанием", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, демократы демонстрируют готовность идти на определенные компромиссы по реформированию миграционного законодательства.

"Но это, подчеркиваю, внутриполитические вопросы. В США нет дискуссии по поводу того – помогать или не помогать Украине в войне против России. Позиция демократов и республиканцев едина – нужно помогать. Но в связи намеченными на ноябрь 2024-го выборами (президента и части парламента) приоритеты меняются. И республиканцы поставили во главу решение вопроса, который позволит лично им получать электоральные балы", – констатирует Игорь Петренко.

Если говорить о ЕС, отмечает он, то на сегодня мы имеем заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля, что в начале февраля на внеочередном саммите Евросоюза намерены согласовать многолетний бюджет поддержки Украины до 2027 года. Речь идет о выделении тех самых 50 млрд евро, которые ранее заблокировал венгерский премьер Виктор Орбан. Позиция Венгрии вновь может стать камнем преткновения. Но ее при желании смогут обойти.

К примеру, уточняет собеседник "Комментариев", путем применения статьи 7 договора о Европейском Союзе, которая предусматривает возможность лишения права голоса (а соответственно и права вето) страны, систематически нарушающей принципы ЕС. Именно это уже на постоянной основе делает официальный Будапешт. Как внутри своей страны (где Орбан создал режим имитационной демократии), так и в целом в ЕС, подчеркивает Игорь Петренко.

Учитывая вышесказанное, он предполагает, что мы получим позитивное решение по 50 млрд евро, как, несмотря на сопротивление Орбана, получили по старту переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Параллельно с этим включаются компенсаторные механизмы, – рассказывает эксперт. – Пока проседает помощь со стороны США и есть проблемы с принятием консенсусных решений в ЕС, активнее включаются отдельные страны. Всё больше помощи Украине предоставляют Германия, скандинавские страны, Япония. Так что никто не собирается нас оставлять одних. Дискуссии касательно этого нет. Скорее обсуждается – как должна закончиться война, что такое справедливый мир, с каких переговорных позиций можно пытаться выстроить диалог между Киевом и Москвой".

При этом, акцентирует Игорь Петренко, Украине важно максимально опираться на собственные силы. Потому с помощью партнеров мы сейчас активно работаем над тем, чтоб набирал обороты наш оборонно-промышленный комплекс.

В начале февраля было его продолжение – уже в США Подписано много договоров. Всё больше стран и компаний говорят в своей заинтересованности развивать военно-промышленное сотрудничество с Украиной. Несмотря на войну, мы проводим локализацию производства, загружаем имеющиеся предприятия, строим новые, развивая частно-государственное, межгосударственное партнерство. Чтоб меньше зависеть от поддержки извне. Уже реализуются ракетные, дроновые программы, изготавливаются САУ и так далее, – отмечает эксперт. – Хотелось бы, чтоб правительство более активно подхватывало все те договоренности, которые у нас появляются благодаря активной внешней деятельности президента и его команды". "В конце сентября в Киеве проходил Саммит оборонных индустрий

По мнению Игоря Петренко, 2024 год не будет драматичным для Украины в контексте помощи от США и ЕС. И от одних, и от другого мы получим пакеты на десятки миллиардов. А вот 2025-й в этом смысле может оказаться куда сложнее. И к этому важно готовиться уже сейчас, поясняет эксперт.

Украина должна послать четкие сигналы партнерам

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился таким комментарием:

"Украине следует понимать, что даже, если мы останемся совсем без поддержки, нельзя прекращать борьбу. И выстраивать свои действия, исходя, в том числе, из такого – максимально негативного – сценария. Хоть я уверен, что партнеры нас не оставят".

Что касается самого Запада, ему, по мнению эксперта, важно осознать, что выигрыш из нынешней ситуации (с пробуксовкой поддержки Украины) получает лишь Путин и другие диктаторские режимы. С соответствующими последствиями для мироустройства и глобальной безопасности.

"Думаю, это понимают и в США, и в Европе. А потому, скорее всего, американская Администрация найдет необходимые механизмы для продолжения поддержки Украины. Возможно, не в таком объеме, как планировалось изначально. Но – найдет. И европейские страны точно не прекратят нам помогать. Я вообще считаю, что Европа сейчас становится субъектной. Прежде всего – Франция и Германия, но сюда же можно отнести Великобританию. Субъектными в том смысле, что они четко дали понять – продолжат помогать Украине, даже, если США откажутся от этого", – поясняет Борис Кушнирук.

Следует понимать, отмечает он, что три вышеназванные европейские державы по совокупности экономик значительно превосходят неэффективную российскую экономику. И эта помощь, да и не только она – точно сохранится. Вопрос лишь в том, какие будут механизмы оказания поддержки.

Если же это будут покупать, другое дело... Но пока есть неопределенность касательно того, в какой мере ВПК Европы и Штатов может рассчитывать на то, что заказы (в том числе долгосрочные) для нужд Украины будут оплачены в любом случае. Ведь если ты вкладываешь средства в рост мощностей, нужна уверенность, что это окупится. Что закупки не остановятся". "Один из них связан с тем, что Великобритания, Франция и Германия договорятся покупать у США вооружения и боеприпасы, необходимые Украине, – считает эксперт. – Проблема сейчас в том, что Администрация Байдена практически исчерпала самостоятельные возможности (без решений Конгресса) бесплатно передавать всё это нашей стране

Тут, уверен Борис Кушнирук, важна позиция украинской власти, которая должна послать четкие сигналы партнерам, что такие важнейшие для нас позиции как те же артиллерийские снаряды, порох, ракеты мы будем закупать (самостоятельно или при помощи западноевропейских партнеров), даже если США не смогут передавать их нам бесплатно. И что мы продолжим закупки даже после завершения конфликта.

"Нам нужно будет создавать запас в миллионы снарядов, причем, не на территории Украины, учитывая такого опасного соседа как РФ. И следует уже сейчас проговаривать вариант хранения этих снарядов в ряде граничащих с нами европейских стран, – уверен эксперт. – Чтобы, в случае новой агрессии со стороны России, мы могли быстро получить доступ к данным боеприпасам".

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