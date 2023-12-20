У Буданова рассказали, почему России не удается накапливать ракеты

На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс России позволяет изготавливать ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Однако накапливать такое вооружение страна-агрессор не может из-за своих постоянных воздушных ударов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ракеты. Фото: из открытых источников

В военной разведке отметили, что производство вооружений в России зависит от номенклатуры, и в плане беспилотников фиксируются продвижение. Также увеличилось ракетное производство.

"Да, это больше, чем до полномасштабного вторжения... но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов в результате массированных ракетных ударов против Украины", — рассказал Юсов.

По его словам, работа российского ОПК в настоящее время идет на покрытие расходов типов и видов вооружений, применяемых в войне с Украиной.

Андрей Юсов добавил, в украинской разведке не могут говорить о накоплении и восстановлении в РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры".

В прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет, и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов. На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.



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Также издание "Комментарии" сообщало — страна-агрессор пока не имеет планов по ведению войны против Украины в 2025 году. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов,



