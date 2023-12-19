РФ может открыть второй фронт в Европе: главком армии Бельгии рассказал, какие страны в зоне риска

Россия может решиться на то, чтобы открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, сообщает "VRT News".

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман

Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ, и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина, и становление Кремля на "военные рельсы".

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились... Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо в странах Балтии", — заявил адмирал Хофман.

Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет".

По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за продолжающейся войны против Украины, однако она "в конечном итоге восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы".

"Они (россияне – ред.) уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", — подчеркивает он.

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