РФ может открыть второй фронт в Европе: главком армии Бельгии рассказал, какие страны в зоне риска

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Кравцев Сергей
Россия может решиться на то, чтобы открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, сообщает "VRT News".
Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман
Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ, и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина, и становление Кремля на "военные рельсы".
Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет".
По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за продолжающейся войны против Украины, однако она "в конечном итоге восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы".
Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 17:42
Зате наші місцеві корупційні адміністрації, тільки називаються військовими. Вони нічого не роблять для переведення економік громад на військові рейки. Настав вже час питати з цих бояр-нероб або примусово відправляти на фронт або виробництва. За два роки Захід виховав паразитуючу Україну. Вони живуть в іншому вимірі де немає війни і чернь десь там, за щось воює, а самі багатіють. Єдиний за 2 роки випадок їх дискомфорту - збій у Київстар. Тоді була справжня мобілізація корумпованих бояр у похід за сімками інших операторів. З усіх держустанов повибігали - черги товстунів утворювали.