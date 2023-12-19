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РФ может открыть второй фронт в Европе: главком армии Бельгии рассказал, какие страны в зоне риска

Под уларом могут оказаться Молдова или страны Балтии

сегодня, 16:54
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Кравцев Сергей
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Россия может решиться на то, чтобы открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, сообщает "VRT News".

РФ может открыть второй фронт в Европе: главком армии Бельгии рассказал, какие страны в зоне риска

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман

Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ, и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина, и становление Кремля на "военные рельсы".

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились... Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо в странах Балтии", — заявил адмирал Хофман.

Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет".

По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за продолжающейся войны против Украины, однако она "в конечном итоге восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы".

"Они (россияне – ред.) уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", — подчеркивает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:42

Зате наші місцеві корупційні адміністрації, тільки називаються військовими. Вони нічого не роблять для переведення економік громад на військові рейки. Настав вже час питати з цих бояр-нероб або примусово відправляти на фронт або виробництва. За два роки Захід виховав паразитуючу Україну. Вони живуть в іншому вимірі де немає війни і чернь десь там, за щось воює, а самі багатіють. Єдиний за 2 роки випадок їх дискомфорту - збій у Київстар. Тоді була справжня мобілізація корумпованих бояр у похід за сімками інших операторів. З усіх держустанов повибігали - черги товстунів утворювали.


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