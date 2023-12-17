Может ли РФ ударить по НАТО: каковы шансы на прямое столкновение

Российский диктатор Владимир Путин, очередные выборы которого намечены на март (причем, пойдет он как самовыдвиженец), заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война РФ и НАТО. Фото: из открытых источников

Процессы турбулентности в мире могут сыграть на руку РФ

По мнению директора Института мировой политики, политического эксперта, автора книги "Гибридная война" Евгения Магды, анализируя заявление Путина о том, что РФ не планирует нападать на НАТО, следует вспомнить выдвинутый им ультиматум двухгодичной давности (о возвращении Альянса к границам 1997 года), а также о дальнейшем развитии события.

После отказа НАТО следовать российским "хотелкам", РФ напала на Украину. Где увязла, постепенно переводя свою экономику на военные рельсы. Однако Россия, акцентирует эксперт, не может конкурировать с Североатлантическим Альянсом, который после ее агрессии против Украины стал еще больше (присоединилась Финляндия, в процессе – Швеция).

"Я думаю, что на данный момент РФ использует в своем восприятии войну против Украины как тестирование того, как может развиваться ситуация в случае столкновения с НАТО. Уже видны такие проблемы для Альянса как дефицит снарядов, скорость реагирования на те или иные вызовы. Путин, похоже, понимает, что у России есть небольшое окно возможностей, чтобы совершить какие-то агрессивные действия против НАТО. Потому что блок тоже видит свои проблемы – и начинает их решать", – поясняет Евгений Магда.

Нельзя исключать, продолжает он, что Путин считает неплохой идеей совершить именно в ближайшее время удар по НАТО, чтоб подойти к тому, что в РФ называют президентские выборы (фактически процесс постоянного переизбрания Путина) неким триумфатором.

"Следует понимать, что 2024 года, с учетом выборов в Великобритании, в США, в Европарламент и сопровождающих их процессов турбулентности могут сыграть на руку РФ. И, похоже, она будет искать возможность именно в этот период нанести удар по НАТО, – прогнозирует эксперт. – Но также следует понимать, что пока Россия ведет тяжелые бои в Украине, наносить удар еще и по НАТО ей фактически нечем. Ведь лучшие подразделения РФ на сегодняшний момент воюют в Украине".

Евгений Магда считает, что элементом реакции на новые вызовы со стороны самого Североатлантического Альянса должно стать непризнание намеченного на март переизбрания Путина. Тем более, учитывая, что те будут проходить еще и на временно оккупированных территориях Украины — и материковых, и в Крыму.

"Не может НАТО проглотить тот факт, что РФ "присоединила" к себе 20% территории наибольшей европейской страны", – уверен эксперт.

Москва и так уже кричит, что она у нас с натовцами воюет

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Не нужно путать возможность прямого столкновения России с НАТО – и с отдельными странами блока. Это разные вещи. Если говорить о вооруженном конфликте Москвы и НАТО, то такая вероятность минимальна. По крайней мере, в ближайшие три года. У России просто нет на это потенциала. В ее военном бюджете не заложены соответствующие средства. Если речь о вооруженном противостоянии РФ и отдельных стран Альянса, то это становится все более вероятным".

Не зря экс-посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко заявил на днях, что Британия "одна из первых", кто приближается к решению направить свои экспедиционные силы на территорию Украины в случае продолжения российской оккупации, подчеркивает эксперт.

"Запад не может позволить Путину победить. Это откроет череду вооруженных конфликтов по всему миру: Китай, КНДР, Иран, Балканы… Поэтому, в случае негативного развития ситуации в Украине, скорее всего, некоторые страны отправят к нам свои экспедиционные корпуса. Это может быть Британия, Польша, страны Балтии, возможно – США. И они могут воевать на территории Украины с российскими войсками. Я думаю, та же Польша, претендующая на создание сильнейшей армии в Европе, может быть заинтересована в приобретении боевого опыта. Не говоря уже о прямой угрозе для нее со стороны России, в случае победу Путина в Украине", – поясняет Сергей Гармаш.

Но это не будет означать войны НАТО с Россией, акцентирует он. Если, конечно, Путин не додумается атаковать территорию одной из этих стран НАТО.

"Это будет участие экспедиционных корпусов отдельных стран в боевых действиях на территории Украины. Москва и так уже кричит, что она у нас с натовцами воюет. Так что это не будет войной с НАТО, – отмечает эксперт. – А вот если Россия атакует территорию этих стран, тогда уже члены Альянса будут думать, задействовать ли им 5 статью Устава НАТО. Но зачем Путину открывать второй фронт, переносить войну на территорию РФ, если он может воевать с теми же натовцами на территории Украины? Поэтому участие натовских стран в конфликте – вероятно. Война РФ непосредственно с НАТО – в ближайшие три года точно нет".

Новый военный бюджет РФ говорит о приоритетах Кремля в ближайший период

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что шансы на прямое столкновение РФ и НАТО сейчас очень низки. Но это, подчеркивает он, тот случай, когда обе стороны не способны построить ныне крепкие предохранители для невозможности наступления такой перспективы.

"Альянс и РФ сейчас находятся вне общих проектов, линий сотрудничества и диалога. Они выведены из системы дипломатического взаимовлияния, общей повестки дня, архитектуры континентальной безопасности", – поясняет эксперт.

Это тот случай, продолжает он, когда говорят, что прошлого миропорядка уже не существует, но и более или менее понятных контуров нового – нет.

"Хаотическая турбулентность международных отношений обуславливает усиление страха глобальной войны. А конфронтационная логика действий основных игроков выводит неизбежность блокового столкновения в будущем. И в авторитарной России это понимание приходит раньше (через контроль государственных медиа за массовым сознанием), чем на Западе, где плюрализм и демократия могут ослабить внимание и готовность к большой войне", – поясняет Олег Постернак.

По его мнению, лучшее, что можно сделать коллективному Западу – уже начинать жить в категориях глобальной войны.

красноречиво говорит о приоритетах Кремля в ближайший период. По статье "национальная оборона" Россия потратит 10,7 трлн рублей – это на 70% больше, чем в 2023 году, и в три раза выше показателя за 2021 год. Что это если не учитывание россиянам возможности масштабирования военных действий, в том числе на случай столкновения с НАТО?". "Российско-украинская война – это фактически шанс для европейских стран западного блока возродить милитаристскую культуру поведения, стратегическое прогнозирование и качественную оборонную индустрию, – акцентирует эксперт. – Проблема в том, что военный преступник Путин уже живет в режиме предстарта предполагаемой западно-российской войны. Мне кажется, новый военный бюджет РФ

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