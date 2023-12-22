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В США назвали период, когда россияне усилят наступательные штурмы в Украине

По информации ISW, оккупанты значительно усилят наступательные штурмы в Украине в начале 2024 года

сегодня, 07:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Согласно оценкам Белого дома, в январе-феврале 2024 года российским войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку зимние погодные условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали период, когда россияне усилят наступательные штурмы в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что российским войскам будет легче проводить наступательные операции, в частности в районе Авдеевки в Донецкой области, когда в конце января и в феврале низкие температуры заморозят землю.

Американские эксперты в отчете ISW напоминают, что с 2014 года со средины осень, когда было много грязи, это мешало наземным маневрам как украинским, так и российским силам. Но периоды длительных морозов, которые обычно начинаются в конце декабря, замораживают землю и позволяют бронетехнике двигаться легче, чем осенью и весной.

В то же время уточняется, что нынешняя погода в Украине переменчива. В случае более мягкой зимы, период сильных морозов может наступить позже, чем ожидается, либо не наступить вообще. Это даст более короткий период подготовки местности для механизированной маневренной войны.

"Российские войска начали локализованные наступательные операции по всей линии фронта на Востоке Украины в период сложной погоды осенне-зимнего сезона. Таким образом агрессор пытается перехватить и удержать инициативу, не дожидаясь сильных морозов. Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать либо усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года", — говорится в отчете ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-21-2023
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