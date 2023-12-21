В безысходности разочарована политикой союзников: СМИ проанализировало, как Украина заканчивает год

Украина сложно завершает 2023 год, она разочарована в ситуации с российской агрессией и дефицитом помощи от Запада. Об этом написал аналитик издания Associated Press Барри Хэттон.

Война в Украине продолжается второй год (фото из открытых источников)

Как он утверждает, год начался с больших надежд на украинских военных, у которых были планы контрнаступления против РФ. Все закончилось "разочарованием на поле боя, все более мрачным настроением среди войск и тревогой по поводу будущего западной помощи военным усилиям Украины".

"Между ними было кратковременное восстание в России, обвал дамбы в Украине и пролитие большой крови с обеих сторон конфликта. Через двадцать два месяца с момента вторжения Россия держит под контролем около пятой территории Украины, а примерно 1000-километровая линия фронта в этом году почти не сдвинулась с места", — отмечает публицист.

Он продолжил, что в политических кругах западных странах, являющихся союзниками Украины против ее "значительно большего противника", политические баталии о выделении миллиардной финансовой помощи все напряженнее. А хозяин Кремля Владимир Путин участвует в выжидательной игре через два года войны, "оказавшейся дорогим просчетом Кремля".

"Он делает ставку на то, что поддержка Запада постепенно упадет, раздробленная политическими разногласиями, разъеденная усталостью от войны и отвлекающаяся другими требованиями, такими как угроза Китаю Тайваню и война на Ближнем Востоке", — продолжает аналитик.

Он придерживается мнения, что международные политические перспективы могут резко поменяться в пользу Путина после президентских выборов в следующем году в США – "несомненно, крупнейшему военному поставщику Украины, где некоторые кандидаты-республиканцы стремятся прекратить поддержку ее войны".

"В конце года Зеленский одержал дипломатическую победу, когда Европейский Союз оказал Украине ускоренные переговоры о вступлении в блок. Но даже этот триумф был смягчен осознанием того, что процесс может длиться годами, как и получение членства в НАТО. И отказ ЕС в предоставлении 50 миллиардов евро помощи, чтобы помочь сохранить пострадавшую украинскую экономику, разочаровала Киев", — заключает Хэттон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Запад рисует мрачные прогнозы для Украины .