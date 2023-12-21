Почему летнее контрнаступление потерпело неудачу: назвали четыре ключевых фактора

Российские линии обороны – самые масштабные и укрепленные в Европе со времен Второй мировой войны выстояли, несмотря на давление контрнаступления ВСУ. Обобщая битву, Reuters обнародует 4 ключевых фактора, которые позволили агрессору удерживать захваченную территорию.

Летнее контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

1. Рассредоточение ВСУ во время контрнаступления. Его центр был на Запорожском фронте, главная цель – выход на Мелитополь. При этом украинские военные были задействованы во время наступления на флангах в Бахмуте и нацеливались на Бердянск.

2. Эшелонированные российские линии обороны . Киев отложил контрнаступление на несколько месяцев, ожидая вооружения и завершая формирование новых бригад. За прошедшее время российские войска вырыли окопы и заминировали стратегические участки фронта. Открытая местность на южном рубеже усложнила наступление Вооруженных сил Украины, лишив их элемент неожиданности.

3. Нехватка военных и оружия в подразделениях Сил обороны. Украинским бойцам без преимущества в численности приходилось проложить путь через многослойные российские оборонные линии, состоявшие из противотанковых препятствий, запутанных сетей окопов и тоннелей, стратегически скрытых батарей, танков и командных пунктов.

4. Непрерывные минные поля. Вдоль линии фронта русская армия заложила мощную первую линию обороны: плотный слой противопехотных и противотанковых мин. Разминирование проходов по российским минным полям было самой затратной задачей контрнаступления как во времени, так и с людьми и техникой. Пристальное сопровождение российских беспилотников, которые постоянно приводили свою артиллерию и ударные вертолеты на украинских саперов.





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