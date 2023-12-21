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Почему летнее контрнаступление потерпело неудачу: назвали четыре ключевых фактора

Украинские успехи ограничились деоккупацией всего нескольких сел вместо освобождения Мелитополя

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские линии обороны – самые масштабные и укрепленные в Европе со времен Второй мировой войны выстояли, несмотря на давление контрнаступления ВСУ. Обобщая битву, Reuters обнародует 4 ключевых фактора, которые позволили агрессору удерживать захваченную территорию.

Почему летнее контрнаступление потерпело неудачу: назвали четыре ключевых фактора

Летнее контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

1.       Рассредоточение ВСУ во время контрнаступления. Его центр был на Запорожском фронте, главная цель – выход на Мелитополь. При этом украинские военные были задействованы во время наступления на флангах в Бахмуте и нацеливались на Бердянск.

2.       Эшелонированные российские линии обороны . Киев отложил контрнаступление на несколько месяцев, ожидая вооружения и завершая формирование новых бригад. За прошедшее время российские войска вырыли окопы и заминировали стратегические участки фронта. Открытая местность на южном рубеже усложнила наступление Вооруженных сил Украины, лишив их элемент неожиданности.

3.       Нехватка военных и оружия в подразделениях Сил обороны. Украинским бойцам без преимущества в численности приходилось проложить путь через многослойные российские оборонные линии, состоявшие из противотанковых препятствий, запутанных сетей окопов и тоннелей, стратегически скрытых батарей, танков и командных пунктов.

4.       Непрерывные минные поля. Вдоль линии фронта русская армия заложила мощную первую линию обороны: плотный слой противопехотных и противотанковых мин. Разминирование проходов по российским минным полям было самой затратной задачей контрнаступления как во времени, так и с людьми и техникой. Пристальное сопровождение российских беспилотников, которые постоянно приводили свою артиллерию и ударные вертолеты на украинских саперов.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский офицер рассказал о том, что происходит под Авдеевкой . Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов, активно участвующий в войне против России начиная с 2014 года, в том числе и в защите Авдеевки, сообщил о ситуации на этом направлении. По словам украинского офицера, россияне продолжают использовать свой человеческий ресурс как "пушечное мясо".




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