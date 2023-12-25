Буданов высказался о новых попытках Кремля уничтожить Украину

Россия потеряла все шансы на то, чтобы реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины, как суверенного государства. 2024-й будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем рождественском поздравлении сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Кремлевский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы – сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", — заявил Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки подчеркнул, что 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

"И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение рашистам ради освобождения родной земли. Так что пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемую энергию для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную победу", — поздравил украинцев с Рождеством руководитель ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — год подходит к концу – и это традиционного время для подведения итогов и составления хотя бы примерных прогнозов. Западные издания, то же Associated Press, пишут, что Украина заканчивает год в безысходности разочарованной политикой союзников. А Reuters анализирует, почему украинское контрнаступление-2023 оказалось куда менее успешным, чем ожидалось. Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в январе-феврале 2024 года российским оккупационным войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Ну, а портал "Комментарии" продолжает опрашивать украинских экспертов о главных итогах 2023-го (с плюсом и минусом) для нашей страны, а также – об ожиданиях от 2024-го.



