Есть ли предпосылки для переговоров в 2024 году: почему появились «миротворческие» заявления

Под конец года некоторые на Западе вновь актуализируют тему переговоров между Украиной и Россией. Так министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что после почти двух лет боевых действий пришло время для поисков политико-дипломатического урегулирования российско-украинской войны. А американское издание The New York Times уверяет, что российский диктатор Владимир Путин якобы начиная с сентября этого года посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения на нынешней линии фронта, оставив за собой то, что удалось захватить. О чем говорят подобного рода заявления и публикации? Каковы шансы на переговоры в 2024 году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Европейское и американское общества надеются, что переговоры начнутся

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что мир явно очень устал от российско-украинской войны. Причем усталость, отмечает он, чувствуется даже в странах, находящихся не в Европе и, казалось бы, не особо чувствующих проблемы, вызванные нашим противостоянием.

"Позиционная война может продолжаться долго. И заканчивается либо мирными переговорами, либо капитуляцией одной из сторон. Ни РФ, ни Украина в ближайшие годы капитулировать не собираются. Потому прочий мир так хочет, чтоб мы начали переговоры", – поясняет эксперт.

Но тут – проблема, продолжает он. Россия, как известно, настаивает на присоединение к себе части украинской территории. А президент Украины Владимир Зеленский совершенно справедливо требует восстановления территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах.

"Казалось бы – непреодолимые противоречия. Но исторический опыт подсказывает, что люди способны договариваться, преодолевая такие противоречия. Потому европейское, американское общества надеются, что переговоры начнутся", – подчеркивает Виктор Савинов.

По его словам, предлагаются промежуточные варианты. Например, Россия выводит войска с территории Украины, а Донбасс и Крым становятся на какое-то время (вплоть до проведения референдума) самоуправляющимися автономными территориями, куда вводятся войска ООН (миротворцы).

"Следует также понимать, что от войны неимоверно устали как Украина, так и Россия. Последняя рассчитывает вернуться в цивилизационный процесс. И, если не будет заключен мирный договор с Украиной, РФ останется страной-изгоем", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание на два момента, которые, на первый взгляд, не могут повлиять на возможность переговоров в будущем году. Однако – способны это сделать.

Но ему ведь важно сделать россиянам какой-то подарок под эти выборы. Понятно, что он делает грозные заявления о том, что война будет длиться, пока Россия не достигнет в ней своих целей Но он не может не понимать, что российское население сейчас жаждет мира, – считает Виктор Савинов. – Во-вторых – как каждое тоталитарное государство РФ очень зависит от участия в Олимпийских играх. А вдруг, если до летней Олимпиады-2024, которая состоится в Париже, удастся заключить мирный договор, Россию допустят туда? Казалось бы – чепуха, но для Кремля это может быть важным". "Во-первых, в марте в РФ пройдут президентские выборы. Пусть даже фиктивные, очередные выборы Путина

Так что, констатирует эксперт, предпосылки для мирных переговоров в будущем году есть.

"Но, с моей точки зрения, перспективы для этого, всё же, минимальны", – признался Виктор Савинов.

Шансов на переговоры с Кремлем в 2024 году – нет

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк поделился таким комментарием:

"Никаких шансов на переговоры с Кремлем в 2024 году нет. Как и нет предмета для переговоров".

Предметом переговоров, поясняет эксперт, может быть определение суммы репараций и сроки их выплат Россией – за все ее преступления, за весь ущерб, который она нанесла Украине.

"Такова была, есть и будет наша позиция, – уверяет Александр Антонюк. – Которая, кстати, базируется на принципах международного права, нагло попираемых Россией".

Путину выгодно взять передышку до президентских выборов в США

Политолог Дмитрий Воронков считает, что "миротворческие" публикации и заявления – не случайны. Россия, поясняет он, использует разные рычаги влияния, чтоб склонить Украину к переговорам. В том числе – те или иные западные медиа, тех или иных западных политиков и чиновников.

говорить о такой усталости имеют право только воюющие стороны, а именно – Россия и Украина". "В той же Италии существует немалое пророссийское лобби. Впрочем, тут заявление делает министр обороны – и это достаточно весомо. Так что не обязательна рука Кремля. Скорее речь об усталости именно Италии, которая не хочет помогать нам вооружениями и финансами еще непонятно сколько долго, – отмечает эксперт. – Определенная усталость от войны есть в целом в Европе. Но, как подчеркнул недавно чешский президент Петр Павел

По словам Дмитрия Воронкова, важно понимать, что оснований для мирных переговоров сейчас нет. Ни Москва, ни Киев не подают, на самом деле, таких сигналов. По крайне мере, официально.

на фоне увеличения российских вооруженных сил – это точно не о переговорах. При этом Путину выгодно взять передышку до президентских выборов в США. Чтобы, пока там идут внутренние процессы, накопить сил для новых ударов. В надежде, что, если к власти придет Трамп, политика США может поменяться в негативную для Украины сторону. А РФ к тому моменту будет готова к новым агрессивным действиям". "В то же время, на политические решения влияла и будет влиять ситуация на фронте, – акцентирует политолог. – На данный момент, особенно на фоне заявлений о необходимости мобилизовать еще около 500 тысяч украинцев

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