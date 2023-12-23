Данилов рассказал, когда будет решен вопрос с мобилизацией 500 тысяч человек

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Кравцев Сергей
Мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, о которой заявлял президент Владимир Зеленский, не состоится в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО обратил внимание, что что те украинские защитники, которые сейчас находятся на линии фронта, нуждаются в отдыхе. Та определенная система, которая была предложена, под названием "ротация".
Секретарь СНБО также отметил, что каждого военного обязательно необходимо обеспечить соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием, денежным довольствием. Все это обеспечивается средствами наших налогоплательщиков, поэтому надо понимать, что это ответственность всех и людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и бегать за границей от мобилизации.
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