Данилов рассказал, когда будет решен вопрос с мобилизацией 500 тысяч человек

Мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, о которой заявлял президент Владимир Зеленский, не состоится в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО обратил внимание, что что те украинские защитники, которые сейчас находятся на линии фронта, нуждаются в отдыхе. Та определенная система, которая была предложена, под названием "ротация".

"Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч нужно будет призывать", — высказался Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что каждого военного обязательно необходимо обеспечить соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием, денежным довольствием. Все это обеспечивается средствами наших налогоплательщиков, поэтому надо понимать, что это ответственность всех и людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и бегать за границей от мобилизации.

"То, что сегодня происходит в некоторых городах, когда ночные клубы, казино, бары… У нас война и я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору: кто может – непосредственно на фронте, а кто занимается бизнесом – платя налоги. нам крайне тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию", – подчеркнул Данилов.

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