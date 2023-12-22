Отменят ли мобилизацию в Украине, когда наберет обороты рекрутинг: объяснение Минобороны

Рекрутинг в ряды ВСУ не отменяет процесс мобилизации в Украине и не заменяет призыв в армию. Необходимое количество людей для защиты государства в любом случае будет набрано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В Минобороны отметили, у украинцев на фоне разговоров о рекрутинге может сложиться ложное впечатление, что теперь страну защищает "только тот, кто хочет, а кто не хочет, поэтому не надо". Однако это совсем не так.

Павлюк отметил, что рекрутинг – это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в Вооруженных силах Украины.

"Мы предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ предлагаем выбор специальностей. Но это не может означать, что будут служить только те, кто хотят и что теперь можно выбрать только не боевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях", — рассказал спикер.

Он добавил, что с помощью рекрутинга Минобороны заинтересовано набрать как можно больше людей. Но поскольку есть необходимость защищать Украину, то для этого "мы все равно доберем то количество людей, которое нужно", в том числе и благодаря мобилизации.

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