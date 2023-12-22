Отменят ли мобилизацию в Украине, когда наберет обороты рекрутинг: объяснение Минобороны

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Кравцев Сергей
Рекрутинг в ряды ВСУ не отменяет процесс мобилизации в Украине и не заменяет призыв в армию. Необходимое количество людей для защиты государства в любом случае будет набрано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
В Минобороны отметили, у украинцев на фоне разговоров о рекрутинге может сложиться ложное впечатление, что теперь страну защищает "только тот, кто хочет, а кто не хочет, поэтому не надо". Однако это совсем не так.
Павлюк отметил, что рекрутинг – это, прежде всего, улучшение сервиса, подходов к мобилизации тех людей, которые готовы служить в Вооруженных силах Украины.
Он добавил, что с помощью рекрутинга Минобороны заинтересовано набрать как можно больше людей. Но поскольку есть необходимость защищать Украину, то для этого "мы все равно доберем то количество людей, которое нужно", в том числе и благодаря мобилизации.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине активно обсуждаются изменения правил мобилизации. Тему затрагивали и на итоговой пресс-конференции президента Зеленского, который предупредил, что не подпишет (в случае принятия парламентом) законопроект о мобилизации женщин. От идеи повесток через приложение "Дия", похоже, тоже отказались. Зато усилилась раздача повесток на улицах, в торговых центрах и ресторанах, а кое где их начали разносить по квартирам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость смены подходов к мобилизации-демобилизации.
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