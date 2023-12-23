России удалось перехватить инициативу на фронте: NYT назвало главную причину

В последние недели российские захватнические войска добились хоть и небольших, но все же территориальных успехов на восточном фронте Украины. Главная причина успеха россиян – преимущество в живой силе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times", анализируя ситуацию на войне в Украине.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что очевидно последние события на фронте побудили украинские власти рассмотреть возможность мобилизации до 500 000 солдат для продолжения борьбы в следующем году.

Власти в Украине не хотят прибегать к массовой мобилизации, опасаясь обострения социальной напряженности, комментирует издание. В то же время российские войска вплотную приблизились к городу Авдеевка — "украинскому оплоту" в Донецкой области.

Как говорится в статье NYT, захват Авдеевки стал бы стратегическим успехом для России и нанес удар по моральному духу украинцев, поскольку город является стержнем украинской обороны в регионе — и символом сопротивления еще с 2014 года.

"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя после того, как в прошлом месяце главный украинский генерал (речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном – ред.) признал, что летнее контрнаступление застопорилось", — говорится в статье.

Издание напоминает, что Россия "добивается такого прогресса" на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву, в которой Украина "отчаянно нуждается", чтобы удерживать свои позиции против России.

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