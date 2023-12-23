России удалось перехватить инициативу на фронте: NYT назвало главную причину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последние недели российские захватнические войска добились хоть и небольших, но все же территориальных успехов на восточном фронте Украины. Главная причина успеха россиян – преимущество в живой силе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times", анализируя ситуацию на войне в Украине.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что очевидно последние события на фронте побудили украинские власти рассмотреть возможность мобилизации до 500 000 солдат для продолжения борьбы в следующем году.
Власти в Украине не хотят прибегать к массовой мобилизации, опасаясь обострения социальной напряженности, комментирует издание. В то же время российские войска вплотную приблизились к городу Авдеевка — "украинскому оплоту" в Донецкой области.
Как говорится в статье NYT, захват Авдеевки стал бы стратегическим успехом для России и нанес удар по моральному духу украинцев, поскольку город является стержнем украинской обороны в регионе — и символом сопротивления еще с 2014 года.
Издание напоминает, что Россия "добивается такого прогресса" на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву, в которой Украина "отчаянно нуждается", чтобы удерживать свои позиции против России.
Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 15:00
Час гасел: "Все для фронту, все для перемоги"; "Людина важливіше за статки" - потрібні розкуркулювання і експропріація розкоші. На отримані гроші купівля для війська. Компенсація - після перемоги. Заможні, мажори, чиновники, депутати, місцева влада, ..., вірять Зе? Мобілізація чиновників на військові виробництва. Створювати уряд національного порятунку країни.