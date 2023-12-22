Что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал европейцев перестать говорить об усталости от российско-украинской войны. Подчеркнув, что на это имеют право только воюющие стороны, которыми сегодня выступают РФ и Украина. Он также акцентировал, что, если позволить России победить, это создаст угрозу уже европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за свою войну, потеряв уже свыше 300 тысяч человек, огромное количество военной техники. Но останавливаться Путин не намерен, предупредил Столтенберг. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также призвал сограждан избавляться от иллюзий, отмечая, что РФ будет воевать, пока не проиграет. Но предполагая, что наши партнеры продолжат давать Украине ресурсы, несмотря на свои внутренние дискуссии. Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии" эти заявления и ситуацию на военно-дипломатических фронтах.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Без помощи США и ЕС не останемся

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников рассуждает так:

Надеемся на позитивные решения от ЕС (50 млрд евро на три года) и США (около 61 млрд долларов). Скорее всего в январе или начале февраля Цифры могут варьироваться. Последние опросы демонстрируют, что две трети американцев поддерживают предоставление помощи Украине на том же уровне или выше И это хороший результат нашей внешнеполитической активности". "На дипломатических фронтах сейчас происходит, скажем так, "раздублительная процедура". Недавние визиты президента Украины в Аргентину, США, Норвегию серьезно помогли нам донести до зарубежных партнеров, что без их помощи нам будет очень плохо. А потом и им. Близко к катастрофе, как, кстати, отмечают отдельные западные медиа

По мнению эксперта, радикальные республиканцы, с октября блокирующие помощь Украине, в каком-то роде нам даже помогли. Они оживили интерес к нашей стране в США.

"Нам не так важно, в каком виде будет принят законопроект о поддержке Украины – одиночным документом либо в пакете с Израилем и Тайванем, с укреплением границы с Мексикой и ужесточением миграционного законодательства. Важно, чтоб его, наконец, приняли. Быстрее. И с максимально крупной суммой. Пока у Белого дома для нас есть еще 1 млрд долларов. Так что без помощи не останемся. Как и в случае с ЕС", – уверен эксперт.

Он напоминает о неприятностях с Польшей, где продолжается блокирование нашей границы. Логистика практически парализована. Впрочем, отмечает Богдан Мирошников, многие эксперты предупреждали, что подобное возможно. Но есть надежда, что урегулируется всё и здесь.

Но они мизерны на фоне их усилий, сосредоточенных сил и средств — и потерь, которые несут там оккупанты В данный момент опасными участками являются Новомихайловка (южнее практически стертой с лица земли Марьинки на Донетчине), Серебрянский лес (малая часть Луганщины, остающаяся под нашим контролем), Синьковка (Купянское направление Харьковщины). Силы обороны Украины смогли притормозить там врага, но пока не сумели достаточно стабилизировать ситуацию. А это важно сделать, не давая противнику выйти на оперативное пространство. Надеемся на лучшее. Важно понимать – мы настолько "перемалываем" сейчас вражескую армию, что ее зимнее наступление может привести к тому, что агрессору не хватит духу оборонять занятые позиции весной, когда вперед пойдем уже мы". "На военных фронтах дела идут далеко не так плохо, как могло быть, учитывая, какие силы и средства бросила в очередное наступление Россия, – считает эксперт. – Ситуация в районе Авдеевки плюс-минус стабилизировалась. Да, там у россиян есть определенные продвижения

Нам напрямую дают понять – стройте свои заводы и фабрики, вооружайте себя сами

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что Россия явно готовится к долгой, изнурительной войне. По его словам, в стране-агрессоре просчитали свои потери и возможности их восстановления, увеличивают темы мобилизации, строят военную экономику, разворачивают свой ВПК, уже значительно перегнали нас в строении дронов, активно атакуют Украину.

будет объявлена новая волна мобилизации. Чтобы накинуться на Украину с новой силой, захватить побольше территории", – предупреждает эксперт. "Я думаю, что после мартовского переизбрания Путина

На этом фоне, продолжает он, мы видим неопределенность с военной и финансовой помощью Украине со стороны США и ЕС. Что говорит о том, считает Тарас Загородний, что нам следует максимально рассчитывать на свои силы, производить больше вооружений, быть готовым к разным неожиданностям. Воспринимать помощь союзников как бонус.

"Нам напрямую дают понять – стройте свои заводы и фабрики, вооружайте себя сами. Так что наша задача – максимально милитаризироваться", – заключает эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – помощь от США и ЕС: стоит ли переживать за 2024 год и как подстраховаться Украине.



