Решатся ли партнеры отправить свои войска в Украину: у Зеленского ответили

Украинскому народу пора давно уже избавиться от иллюзий – западные партнеры не готовы передать даже необходимое количество оружия. Поэтому надеяться, что они отправят нам на помощь свои войска – бесполезно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – западные партнеры) сегодня не готовы передать Украине необходимое количество оружия. Партнеры не готовы осмыслить, что такое огромная война в Восточной Европе. Чем дальше союзники от линии фронта, тем больше им кажется, что война ничто и Украине уже дали много денег. Мол, за эти средства уже давно можно было уничтожить пол России", – прокомментировал Подоляк.

Поэтому советник главы ОП считает, что, исходя из сказанного, западные партнеры, не готовы стать бок о бок с Украиной и "воевать с теми, кто может прийти убивать их".

"Украинцы должны четко осознать, что компромиссов не будет. Россия будет воевать, пока не проиграет. У страны-агрессорки есть ресурсы. Наши партнеры также будут иметь и давать Украине ресурсы, несмотря на все свои внутренние дискуссии", — констатировал советник главы Офиса президента.

Отметим, ранее в интервью "Радио Свобода" бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы.

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