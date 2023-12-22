Решатся ли партнеры отправить свои войска в Украину: у Зеленского ответили

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинскому народу пора давно уже избавиться от иллюзий – западные партнеры не готовы передать даже необходимое количество оружия. Поэтому надеяться, что они отправят нам на помощь свои войска – бесполезно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Поэтому советник главы ОП считает, что, исходя из сказанного, западные партнеры, не готовы стать бок о бок с Украиной и "воевать с теми, кто может прийти убивать их".
Отметим, ранее в интервью "Радио Свобода" бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы.
Читайте также на портале "Комментарии" — у нас серьезные проблемы: президент Чехии призвал партнеров перестать говорить об усталости от войны.
Обсуждения
Новости