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Решатся ли партнеры отправить свои войска в Украину: у Зеленского ответили

Михаил Подоляк подчеркнул, что компромиссов не будет и путинский режим будет воевать, пока сможет

сегодня, 13:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинскому народу пора давно уже избавиться от иллюзий – западные партнеры не готовы передать даже необходимое количество оружия. Поэтому надеяться, что они отправят нам на помощь свои войска – бесполезно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Решатся ли партнеры отправить свои войска в Украину: у Зеленского ответили

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – западные партнеры) сегодня не готовы передать Украине необходимое количество оружия. Партнеры не готовы осмыслить, что такое огромная война в Восточной Европе. Чем дальше союзники от линии фронта, тем больше им кажется, что война ничто и Украине уже дали много денег. Мол, за эти средства уже давно можно было уничтожить пол России", – прокомментировал Подоляк.

Поэтому советник главы ОП считает, что, исходя из сказанного, западные партнеры, не готовы стать бок о бок с Украиной и "воевать с теми, кто может прийти убивать их".

"Украинцы должны четко осознать, что компромиссов не будет. Россия будет воевать, пока не проиграет. У страны-агрессорки есть ресурсы. Наши партнеры также будут иметь и давать Украине ресурсы, несмотря на все свои внутренние дискуссии", — констатировал советник главы Офиса президента.

Отметим, ранее в интервью "Радио Свобода" бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы. 

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Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-shho-bude-viyskovoyu-dopomogoyu-novini_n2457307#%D0%A7%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
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