Действительно ли союзники могут отправить свои войска в Украину: Пристайко объяснил ситуацию

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Кравцев Сергей
Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Войска Великобритании. Фото: из открытых источников
Дипломат прокомментировал один из аргументов, который Украина использует, обосновывая необходимость помощи – "если вы сейчас не поможете Украине, ваши дети рано или поздно будут воевать с Россией".
Вадим Пристайко пояснил, что западные государства "никогда не признают" подготовки к сценарию, как он выразился, "применения своих экспедиционных сил на территории Украины".
На вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, Пристайко ответил, не детализируя: "Катастрофическое развитие войны... Продолжение оккупации".
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