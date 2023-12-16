Действительно ли союзники могут отправить свои войска в Украину: Пристайко объяснил ситуацию

Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Войска Великобритании. Фото: из открытых источников

Дипломат прокомментировал один из аргументов, который Украина использует, обосновывая необходимость помощи – "если вы сейчас не поможете Украине, ваши дети рано или поздно будут воевать с Россией".

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, – если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не допоставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженным силам. И, есть страны, которые приближаются к этому решению. Великобритания – одна из них, самая первая в этом списке", – считает экс-посол.

Вадим Пристайко пояснил, что западные государства "никогда не признают" подготовки к сценарию, как он выразился, "применения своих экспедиционных сил на территории Украины".

На вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, Пристайко ответил, не детализируя: "Катастрофическое развитие войны... Продолжение оккупации".

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