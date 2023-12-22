logo

BTC/USD

43580.99

ETH/USD

2273.38

LTC/USD

70.71

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Боевой комбат рассказал, как России удалось продавить мощные линии обороны под Авдеевкой
commentss НОВОСТИ Все новости

Боевой комбат рассказал, как России удалось продавить мощные линии обороны под Авдеевкой

Комбат Игорь Губаренко заявил, что в районе Авдеевки были возведены полноценные инженерные сооружения

сегодня, 08:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На флангах Авдеевского направления была подготовлена оборона и фортификации, но российские захватчики смогли "продавить" их количеством пехоты и большими потерями. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командир 2 механизированного батальона Отдельной президентской бригады Игорь Губаренко.

Боевой комбат рассказал, как России удалось продавить мощные линии обороны под Авдеевкой

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Военный отметил, на северном и южном фланге украинские защитники держали две линии обороны, но все упирается в количество бойцов. 

"Если нас оборонялось 500, а их идет 5000, то и мы, и они понесут потери. Но они свои 5000 "разделили" на сегодня, завтра, послезавтра. И каждый день они идут. А у нас, когда было 500, то с каждым днем эта цифра уменьшалась. Люди устали. Да, подходили резервы, но не в таком количестве, которое могло бы их остановить", — заявил Губаренко.

Он добавил, что под Авдеевкой были возведены полноценные инженерные укрытия – это блиндажи, окопы в полный рост, система минирования, инженерных заграждений.

Офицер подчеркнул, что 80% техники РФ на северном фланге было уничтожено благодаря инженерным заграждениям. 

"Ночью выползали, перекрывали дорогу, клали шлагбаумы, выставляли минные заграждения на железнодорожный путь. На следующий день шла техника и подрывалась. Минные поля, инженерные заграждения закладывались даже в тех местах, где был минимальный вариант прохода. На этом "минимальном маршруте" подорвалось десять единиц техники. То есть, мы готовились", — подытожил военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны назвали период, когда россияне усилят наступательные штурмы в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Запад рисует мрачные прогнозы для Украины: что вскоре ждать от России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/21/7434081/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости