Боевой комбат рассказал, как России удалось продавить мощные линии обороны под Авдеевкой

На флангах Авдеевского направления была подготовлена оборона и фортификации, но российские захватчики смогли "продавить" их количеством пехоты и большими потерями. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командир 2 механизированного батальона Отдельной президентской бригады Игорь Губаренко.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Военный отметил, на северном и южном фланге украинские защитники держали две линии обороны, но все упирается в количество бойцов.

"Если нас оборонялось 500, а их идет 5000, то и мы, и они понесут потери. Но они свои 5000 "разделили" на сегодня, завтра, послезавтра. И каждый день они идут. А у нас, когда было 500, то с каждым днем эта цифра уменьшалась. Люди устали. Да, подходили резервы, но не в таком количестве, которое могло бы их остановить", — заявил Губаренко.

Он добавил, что под Авдеевкой были возведены полноценные инженерные укрытия – это блиндажи, окопы в полный рост, система минирования, инженерных заграждений.

Офицер подчеркнул, что 80% техники РФ на северном фланге было уничтожено благодаря инженерным заграждениям.

"Ночью выползали, перекрывали дорогу, клали шлагбаумы, выставляли минные заграждения на железнодорожный путь. На следующий день шла техника и подрывалась. Минные поля, инженерные заграждения закладывались даже в тех местах, где был минимальный вариант прохода. На этом "минимальном маршруте" подорвалось десять единиц техники. То есть, мы готовились", — подытожил военный.

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