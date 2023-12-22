Боевой комбат рассказал, как России удалось продавить мощные линии обороны под Авдеевкой

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Кравцев Сергей
На флангах Авдеевского направления была подготовлена оборона и фортификации, но российские захватчики смогли "продавить" их количеством пехоты и большими потерями. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командир 2 механизированного батальона Отдельной президентской бригады Игорь Губаренко.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Военный отметил, на северном и южном фланге украинские защитники держали две линии обороны, но все упирается в количество бойцов.
Он добавил, что под Авдеевкой были возведены полноценные инженерные укрытия – это блиндажи, окопы в полный рост, система минирования, инженерных заграждений.
Офицер подчеркнул, что 80% техники РФ на северном фланге было уничтожено благодаря инженерным заграждениям.
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