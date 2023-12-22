Столтенберг обнадежил заявлением о военной цели Путина в Украине

Россия больше не может достичь своих военных целей в Украине, несмотря на значительные военные усилия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Spiegel".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек напомнил, что целью вторжения по приказу президента РФ Владимира Путина было помешать продвижению Украины в НАТО и Европейский Союз. При этом после почти двух лет войны Украина сейчас ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо раньше.

Столтенберг также отметил, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за свою войну. Так, страна уже потеряла сотни самолетов и тысячи танков, а более 300 000 солдат были убиты или ранены. К тому же в результате войны выросла инфляция и упал уровень жизни. Россия также находится в большей политической изоляции, чем раньше.

В то же время генсек НАТО предостерег от надежд на скорое прекращение войны, учитывая развитие событий, и от веры в то, что Путин изменит курс после его ожидаемого переизбрания 17 марта.

"У нас нет признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он продолжит пытаться занять больше территорий", — сказал Столтенберг.

По его мнению, это означает, что НАТО и 31 государство-член должны продолжать решительно поддерживать Украину. Ведь украинцы показали, что они способны защищаться, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне пробуксовок со стороны США и ЕС с выделением многомиллиардных пакетов помощи Украине, всё чаще на Западе звучат тревожные заявления. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Штатам выгоднее сейчас максимально поддержать Украину, чем в случае ее поражения разворачивать в Восточной Европе значительную часть сухопутных войск и вооружений. Украинский народ в случае победы России ждет массовый террор, пишет Foreign Policy, предлагая задуматься над этим противникам выделения помощи нашей стране. Количество всех этих заявлений и публикаций в последнее время имеет явно выраженный мрачный для Украины тон. Портал "Комментарии" попросил экспертов проанализировать происходящее.



