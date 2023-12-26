Залужный прокомментировал идею электронных повесток

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Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на идею мобилизации в Украине через вручение электронных повесток. А также прокомментировал "реестр должников", который состоит из уклонистов от мобилизации.
Залужный об электронных повестках для мобилизации. Фото из открытых источников
По словам Залужного, армия выступает за любые способы, которые помогут пополнить ее резервы.
Валерий Залужный пояснил, что это не предложение Генштаба или Вооруженных сил, ведь эти структуры, по словам главнокомандующего ВСУ, "даже не имеют возможности оценить, возможно ли это".
Также Валерий Залужный отреагировал на возможное создание "реестра должников", в который попали бы уклонисты от мобилизации и получили бы определенные ограничения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный отреагировал на ситуацию с возможной мобилизацией людей с инвалидностью второй и третьей групп. По словам генерала, идея относительно лиц со степенью инвалидности второй и третьей группы сейчас не актуальна, а решение о пригодности на военную службу должна обеспечивать военно-врачебная комиссия.
Также "Комментарии" писали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк рассказал, когда новый закон о мобилизации может вступить в силу. По словам нардепа, это произойдет после нескольких процедур связанных с голосованием, правками, дополнениями и подписью президента. Таким образом, народный депутат прогнозирует, что закон начнет действовать в начале весны.
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Ігор
сегодня, 16:17
Вони не розуміються і не мають можливості оцінити! Коли сліпий веде сліпого вони ні ями не помітять і впадуть у неї, ні мінних полів не помітять і програють контр бліцкриг. Програшні командувачі! В них єдина надія була на юдейського Бога але вони і тут не помітили як той став на сторону Росії. Досі лобами б'ються кланяючись перед ним та попами сподівається, що юдейський Бог зрадить Росію і пристане до України.