Залужный заявил, что не доволен работой ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил свое отношение к работникам ТЦК, осуществляющим мобилизацию в Украине. По словам генерала, он недоволен их деятельностью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Залужного в эфире телемарафона.
Залужный о работе ТЦК. Фото из открытых источников
Валерий Залужный рассказал, что сейчас обсуждается законопроект о мобилизации, поэтому это признак того, что ТЦК не выполнили свою работу.
Залужный пояснил, что работники ТЦК должны обладать определенными навыками, которые позволят им выполнять качественно свою работу.
Главнокомандующий ВСУ также добавил, что, несмотря на критику по отношению к ТЦК, они на сегодня не потеряли "возможности по приему личного состава".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный прокомментировал идею электронных повесток, а также объяснил предложение о мобилизации людей с инвалидностью.
Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК из Тернопольщины, который похвастался отдыхом на Доминикане во время войны. В местном ТЦК объяснили, что их работник законно покинул Украину. Ситуация возмутила некоторых украинцев, в то время как другие встали на защиту сотрудника территориального центра комплектации.
Обсуждения
Новости