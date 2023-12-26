Залужный заявил, что не доволен работой ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил свое отношение к работникам ТЦК, осуществляющим мобилизацию в Украине. По словам генерала, он недоволен их деятельностью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Залужного в эфире телемарафона.



Залужный о работе ТЦК. Фото из открытых источников

Валерий Залужный рассказал, что сейчас обсуждается законопроект о мобилизации, поэтому это признак того, что ТЦК не выполнили свою работу.

" По состоянию на сегодняшний день работой их пока недоволен, иначе мы бы сейчас не обсуждали вопросы законопроекта", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный пояснил, что работники ТЦК должны обладать определенными навыками, которые позволят им выполнять качественно свою работу.

"Люди, работающие в ТЦК – это отдельная специальность. Необходимо иметь определенный набор знаний и умений, позволяющих руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма", — рассказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также добавил, что, несмотря на критику по отношению к ТЦК, они на сегодня не потеряли "возможности по приему личного состава".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный прокомментировал идею электронных повесток, а также объяснил предложение о мобилизации людей с инвалидностью.

Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК из Тернопольщины, который похвастался отдыхом на Доминикане во время войны. В местном ТЦК объяснили, что их работник законно покинул Украину. Ситуация возмутила некоторых украинцев, в то время как другие встали на защиту сотрудника территориального центра комплектации.