Залужный объяснил идею о мобилизации людей с инвалидностью

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте по мобилизации Валерий Залужный требовал изъять лиц со второй группой инвалидности, как основание для освобождения от службы. В эфире телемарафона главнокомандующий ВСУ объяснил свою позицию.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Валерий Залужный рассказал, что необходимость определить пригоден ли человек для мобилизации должна решать ВЛК.
Главнокомандующий ВСУ считает, что после отмены понятия "ограниченно пригодный" будет понятно, нужно ли будет понятие инвалидности разных групп для армии.
Сейчас в новом законопроекте по мобилизации предлагается отменить отсрочку для лиц с инвалидностью третьей группы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что когда возможно начнет действовать новый закон по мобилизации.
Также "Комментарии" писали о главе Минобороны Рустеме Умерове, который объяснил свои слова относительно мобилизации мужчин за границей.
Обсуждения
Новости
так
сегодня, 17:59
Ігор , Нажаль вони виживуть. Але саме цікаве буде після війни . Слава ефреям!
Taras
сегодня, 17:44
Воювати повинні діти української еліти, діти: Данілова, Порошенка, Кличко, … діти депутатів! Так воює за свою незалежність Ізраїль! Інакше Україна не переможе у цій війні! https://drive.google.com/file/d/1pxQxQNVI0e8wASZzfBra0TKhWyojVk3V/view?usp=sharing ( Повне відео https://youtu.be/WmZntL42jVg?si=KIyxj8Ru6kl8YKTK )
Ігор
сегодня, 15:56
Копія нашого корумпованого юдейського Фюрера - як тільки відкриє рота одразу розумієш що однакові недолугі. Оце так країну збудували поставили над собою Хряків яку Скотному дворі які її тільки нищать. Коли сліпий веде сліпого вони обидва впадуть у яму, що і сталось з усією країною.