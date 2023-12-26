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Залужный объяснил идею о мобилизации людей с инвалидностью

Валерий Залужный отреагировал на ситуацию с возможной мобилизацией людей с инвалидностью второй и третьей групп.

сегодня, 15:25 comments1388
Автор:
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Slava Kot
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Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте по мобилизации Валерий Залужный требовал изъять лиц со второй группой инвалидности, как основание для освобождения от службы. В эфире телемарафона главнокомандующий ВСУ объяснил свою позицию.

Залужный объяснил идею о мобилизации людей с инвалидностью

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный рассказал, что необходимость определить пригоден ли человек для мобилизации должна решать ВЛК.

"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности второй, третьей группы, оно сейчас не актуально, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден", — сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ считает, что после отмены понятия "ограниченно пригодный" будет понятно, нужно ли будет понятие инвалидности разных групп для армии.

"В законопроекте (о мобилизации) мы согласились с понятием, что необходимо оставить два понятия в законодательстве – человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе. Избавиться от такого понятия как "ограниченно пригодный" и когда мы дадим себе ответ на эти вопросы — пригоден или непригоден, мы поймем есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй или третьей группы", — отметил Залужный.

Сейчас в новом законопроекте по мобилизации предлагается отменить отсрочку для лиц с инвалидностью третьей группы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что когда возможно начнет действовать новый закон по мобилизации.

Также "Комментарии" писали о главе Минобороны Рустеме Умерове, который объяснил свои слова относительно мобилизации мужчин за границей.



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Обсуждения

так

сегодня, 17:59

Ігор , Нажаль вони виживуть. Але саме цікаве буде після війни . Слава ефреям!

Taras

сегодня, 17:44

Воювати повинні діти української еліти, діти: Данілова, Порошенка, Кличко, … діти депутатів! Так воює за свою незалежність Ізраїль! Інакше Україна не переможе у цій війні! https://drive.google.com/file/d/1pxQxQNVI0e8wASZzfBra0TKhWyojVk3V/view?usp=sharing ( Повне відео https://youtu.be/WmZntL42jVg?si=KIyxj8Ru6kl8YKTK )

Ігор

сегодня, 15:56

Копія нашого корумпованого юдейського Фюрера - як тільки відкриє рота одразу розумієш що однакові недолугі. Оце так країну збудували поставили над собою Хряків яку Скотному дворі які її тільки нищать. Коли сліпий веде сліпого вони обидва впадуть у яму, що і сталось з усією країною.


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