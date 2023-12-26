Мобилизация в Украине: плюсы и минусы нового законопроекта

Кабмин вечером 25 декабря внес в Верховную Раду законопроект №10378 по изменениям в порядок мобилизации в Украине, военного учета и прохождения военной службы. В пояснительной записке предлагается ряд мер, которые, по мнению авторов документа, сделают мобилизацию более эффективной, а уклонение о взятия на военный учёт и прохождения военной службы – менее вероятными. Как оцениваете инициативы от правительства? Каковы шансы на поддержку данного законопроекта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Под видом "улучшений и реформ" скрывается неумение управлять и реформировать

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

"На мой взгляд, данный законопроект готовился лицами, которые ничего не понимают ни в военном учете, ни в мобилизации. Потому что одни предлагаемые нормы фактически противоречат другим. Складывается впечатление, что народные депутаты, которые готовили эти изменения, понимали, сколь всё плохо. И потому проект идет как бы от Кабмина, который, похоже, не жалко. Но готовили его явно нардепы (причем группами, не согласовывая общий документ друг с другом), которые, похоже, не захотели вносить проект от себя, чтоб не стать объектами насмешек и хейта. Когда пытаешься вникнуть в то, что они там понаписали, можно подумать, что воевать создатели сего "шедевра" собираются не с рашистской федерацией, а со своим собственным народом".

По словам эксперта, лиц, которые нарушают военный учет и правила мобилизации, намерены приравнять к неплательщикам алиментов. На них хотят наложить санкции как-то запрет на право распоряжаться имуществом, счетами, табу на выезд за границу, внесение в реестр должников и т.д.

"Удар наносят по инвалидам. Из перечня выводов военно-лечебной комиссии (ВЛК) предлагают исключить заключения об "ограниченной пригодности" к военной службе. То есть, практически все инвалиды могут служить. Тогда как сейчас, согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призывать людей инвалидностью (речь идет о всех трех группах) нельзя. При этом лиц, которые ухаживали за инвалидами третьей группы или за собственными родителями-инвалидами такой группы, намерены призывать. Как по мне, это сопоставимо с геноцидом собственного народа, – говорит Ростислав Кравец. – Как может воевать мужчина, зная, что у него дома остались, к примеру, родные-инвалиды, которые не могут даже толком ухаживать за собой, за детьми?".

По словам эксперта, удар наносится и по образованию. Он отмечает, что дали право в переходных положениях окончить обучение тем, кто сейчас его получает и имеет отсрочку. Но речь, уточняет Ростислав Кравец, лишь об учебе по дневной или дуальной формам, а также о тех, кто получает уровень образования выше ранее полученного по одной специальности.

Если ранее отсрочку имели те, кто преподает на 0,75 ставки, то теперь – только имеющие полную ставку. Что также нанесет ущерб нашим науке и образованию, уверен адвокат.

"Что касается срочной службы, отмену которой ранее анонсировала небезызвестная Марьяна Безуглая, то произошло просто переименование. Теперь это будет называться "базовая срочная служба". Если ранее служили год, то теперь хотят ввести курс базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях. А также ввести базовую военную службу по желанию до 25 лет для тех, кто не прошёл базовую общевойсковую подготовку. Ну, а призывной возраст уменьшается с 27 до 25 лет", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что для прокуроров также ввели обязательную базовую военную службу. Это, оказывается, важнее, чем соответствующее юридическое образование, констатирует Ростислав Кравец.

"Первичный воинский учет переложен с ТЦК на местные администрации. Это значит, что инициаторы этих изменений пытаются снять какую-либо ответственность с ТЦК, наделяя их при этом неограниченными полномочиями. Фактически любой провал мобилизации теперь – ответственность местных властей, – поясняет эксперт. – На мой взгляд, любой депутат, который проголосует за этот проект (нардепов, кстати, согласно ему, мобилизовать нельзя), как бы он не оправдывал необходимость его принятия, не будет иметь политического будущего. Не думаю, что шансы на принятие этого документа имеют успех. А под видом этих "улучшений и реформ" скрывается неумение управлять и реформировать".

Сам факт подачи законопроекта о мобилизации в Раду – это позитив

По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, если нам нужно дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек (о чем недавно заявил со ссылкой на военных президент Украины), то и законодательство надо менять. Если мы, конечно, хотим победить.

"Многие в Украине, похоже, не до конца осознают, что усиление мобилизации приближает нашу победу и ломает планы РФ по оккупации всей Украины или как можно большей ее части. Противник превосходит нас в живой силе в разы. И не останавливает скрытую мобилизацию. И наращивает вооруженные силы. Нам нужно быть едиными, сплоченными, какими были в первые дни, недели, месяцы полномасштабной агрессии", – подчеркивает эксперт.

Она акцентирует, что параллельно с активной работой с партнерами по получению нужных нам вооружений, боеприпасов, гарантий безопасности, мы должны проводить работу внутри своей страны. В том числе в ракурсе более эффективной мобилизации.

Следовательно, надо искать другие пути. В том числе – расширяя список лиц, подлежащих мобилизации, а также – ужесточая наказания для уклонистов. Это наша общая война. Это наша общая страна. И если мы не хотим быть оккупированными – надо сражаться. Всем, кто может. На разных фронтах". "На мой взгляд, электронный кабинет призывника, резервиста, военнообязанных лиц в разы упрощает коммуникацию. И ускоряет важный процесс по сверке данных, по созданию обновленных реестров, по собственно мобилизации. Важна сознательность граждан. Сообщать о местонахождении, изменении места проживания. Эта инициатива уже перезрела, – уверена Катерина Коваль. – У нас есть прекрасное приложение "Дия", но его пока не хотят задействовать в призывной и мобилизационной деятельности

Мобилизация, напоминает эксперт, не означает обязательное пребывание на передовой. Есть разные специализации, которые нужны армии вне зоны боевых действий.

"Возможно, в первоначальном виде законопроект не пройдет. Но сам факт его подачи в Раду — это позитив. Вынужденная, но необходимая мера, чтоб мы могли эффективнее противостоять российской агрессии", – заключает Катерина Коваль.

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