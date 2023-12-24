Федоров отреагировал на информацию о повестках в "Дия"

В сети распространилась информация о возможных новых изменениях в мобилизации в Украине, в частности, это касается электронных уведомлений через государственное приложение "Дия". Глава Минцифры Михаил Федоров отреагировал на такие заявления.



Федоров: повесток у "Дия" не будет. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в очередной раз возразил о возможности существования повесток в приложении "Дия". По его словам, таких нововведений не планируется со стороны правительства Украины.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у Дия не будет никогда. И только так", — сообщил в Telegram Михаил Федоров.

Напомним, что министр не впервые отрицает информацию о выдаче повесток в "Дия". В середине декабря Федоров также сообщал, что "внедрять повестки в "Дия" не планируется вообще".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров назвал пять новых услуг в приложении "Дие". Они будут относиться к изменениям для ФЛПов, водителей, моряков, а также будет большое обновление самого приложения. Также в приложении "Дие" обновят карту укрытий и пунктов несокрушимости с возможностью оставлять отзыв и просмотреть список находящихся там вещей.

Также "Комментарии" писали о главнокомандующем ВСУ, который прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине. Кроме того, по меньшей мере, в двух городах произошло усиление мобилизации – сотрудники ТЦК начали ходить по квартирам и вручать повестки уклонистам. А ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий рассказал, где можно найти 80 тысяч уклонистов от мобилизации и с какими изменениями эти лица могут попасть под процесс мобилизации в Украине.











