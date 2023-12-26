Залужный пояснил необходимость мобилизации полмиллиона украинцев

Необходимость мобилизации военных возникла из-за необходимости пополнения Вооруженных сил Украины. В то же время, точная цифра является военной тайной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общенационального телемарафона сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Что касается непосредственно этой цифры, мы эту цифру сформировали. Мы эту цифру формировали соответственно и на следующий год. Она, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта возникшего формирования новых воинских частей, а также прогнозирование наших военных потерь, которые мы можем понести в течение следующего года", — заявил главком.

Залужный сказал, что "озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей", он не может, поскольку "это является военной тайной".

Он сообщил, что "военное командование не делало ни одного запроса, не делало на какие-то цифры и так далее".

Как отметил Валерий Залужный, военное командование продолжает выполнять защиту своего государства. "Соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и соответственно на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. И каким-то там отдельным форматам, отдельным каким-то мероприятиям на непосредственно Кабинет министров или Верховную раду мы такого не осуществляем", — сказал он.

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