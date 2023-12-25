Путин хочет о заморозить войну: в ГУР оценили, что это значит на самом деле

Такие материалы, как тот, который появился в "The New York Times" нужно разъяснять, говорить, что за этим может стоять, "какой именно интерес, в том числе, с нашей стороны и со стороны международного права". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ГУР напомнили, что речь идет о материале, в котором говорится, что якобы Путин посылает Западу сигналы готовности к заморозке войны.

"Сами по себе такие материалы – это даже хорошо, потому что это напрямую обнуляет тезис, что мир вроде бы забыл об Украине. Мы видим сейчас целый ряд важных материалов на первых полосах ведущих мировых изданий, посвященных Украине. Это часто дискуссионные материалы и мы должны конечно занимать нашу проактивную позицию. Но, сам факт, что Украина фигурирует, российское вторжение фигурирует — это очень важно", — подчеркнул Юсов.

Он отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды, в России хотели бы "как можно скорее закончить это вторжение". К этому же стремится и Украина, но на условиях восстановления территориальной целостности нашего государства и наказания международных преступников.

"Чего хотел бы Путин напрямую или его режим – это точно не то, о чем нам говорит российская пропаганда. Когда у них все хорошо, яиц на всех хватает и армия у них самая лучшая, это далеко не так. Конечно, они хотели бы закончить это вторжение как можно скорее. Другое дело, на каких условиях. С точки зрения украинского национального интереса и с точки зрения международного права, Россия — это преступник. А преступник должен быть наказан", – высказался представитель ГУР.

Юсов добавил, Украина конечно заинтересована в том, чтобы как можно скорее закончилась эта геноцидная война против нашего государства. Но, с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием международных преступников.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли предпосылки для переговоров в 2024 году: почему появились "миротворческие" заявления.



