Путин хочет о заморозить войну: в ГУР оценили, что это значит на самом деле

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Кравцев Сергей
Такие материалы, как тот, который появился в "The New York Times" нужно разъяснять, говорить, что за этим может стоять, "какой именно интерес, в том числе, с нашей стороны и со стороны международного права". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В ГУР напомнили, что речь идет о материале, в котором говорится, что якобы Путин посылает Западу сигналы готовности к заморозке войны.
Он отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды, в России хотели бы "как можно скорее закончить это вторжение". К этому же стремится и Украина, но на условиях восстановления территориальной целостности нашего государства и наказания международных преступников.
Юсов добавил, Украина конечно заинтересована в том, чтобы как можно скорее закончилась эта геноцидная война против нашего государства. Но, с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием международных преступников.
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