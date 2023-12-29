Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами: где слышны взрывы

Как передает портал "Комментарии", вечером 28 декабря российские оккупанты атаковали Украину "шахедами". Во многих областях была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" через Сумщину в направлении Черниговской области. Также россияне направили дроны-камикадзе в сторону Николаевской и Одесской областей.

Самолет Ту-95МС. Фото: из открытых источников

По данным Сил обороны юга Украины, в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе, которого враг направил через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар в многоэтажке.

Поступила информация о том, что во Львове было слышно, как минимум два взрыва. Также прозвучала серия взрывов в Харькове. Зафиксирован минимум один взрыв в Черкассах.

Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под массированным ракетным обстрелом. Прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.

Прошло совсем немного времени после отбоя тревоги, как по всей Украине вновь раздалась воздушная тревога из-за ракетной опасности.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!", – сообщили Воздушные силы в Telegram.

Защитники сообщили о крылатых ракетах через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Крылатые ракеты пролетали через Запорожскую область в направлении Днепропетровской: Днепр, Павлоград.

Зафиксированы взрывы в Харькове. И повторный пуск ракет через Сумскую область в сторону Полтавщины, Канева, Кривого Рога, Винницкой области, Кропивницкого и остальных регионов западной Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — сценарии развития событий: почему 2024-й может стать одним из самых сложных в истории Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



