Больше оккупанты не рискуют: как РФ изменила тактику после сбития истребителей

Российские войска после потери сразу нескольких истребителей всего за одну неделю существенно снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области. На такой шаг противник пошел, чтобы не рисковать авиацией. При этом россияне решили подвести дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Сбитие Су-34 оккупантов. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что 26 декабря представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что на восточном берегу Херсонской области стало вдвое меньше наземных атак врага на позиции наших войск по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.

Также аналитики вспоминают слова спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната от 25 декабря. Он также сообщал, что российские войска прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после уничтожения истребителей.

По мнению аналитиков ISW, оккупанты недавно усилили использование планирующих бомб против украинских войск на правом берегу Херсонской области отчасти из-за успешного подавления бойцами ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантов.

"Однако российские войска, возможно, сейчас предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением большего количества самолетов", — поясняется в отчете.

Эксперты считают, что потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить ВСУ возможность легче поражать эти виды вооружения и более свободно и безопасно действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на Западном берегу Херсонской области.

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