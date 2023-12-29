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Ракетный удар РФ по Украине: названо общее число жертв

Погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье

сегодня, 11:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полиция информирует о 12 погибших и 76 раненых людях в результате сегодняшнего массированного обстрела Украины, но еще продолжаются поисково-спасательные операции, не всех людей удалось достать из-под завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. 

Ракетный удар РФ по Украине: названо общее число жертв

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Так, по информации министра, в столице под ракетный обстрел попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли 2 человека, 18 травмированы.

Во Львовской области нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 раненых.

На Днепропетровщине враг попал по торговому центру, в областном центре погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.

"Одесская область: есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще как минимум два дома. Из жилой 17-тиэтажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего 2 человека погибли, 15 ранены", — констатирует Клименко.

Кроме того, Харьковскую область враг начал обстреливать еще на рассвете. Там в результате попаданий снарядов один человек погиб, девять — получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Также оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. 1 человек погиб, 10 ранены.

Спасатели, полицейские, нацгвардейцы приобщены к ликвидации последствий ударов по всей Украине – тушат пожары, спасают, поддерживают пострадавших. Работают психологи ГСЧС и полиции. Все данные по пострадавшим могут оперативно меняться, подытожил Клименко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар по Украине: в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и ряде других городов раздавались взрывы.




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