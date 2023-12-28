Можно ли избежать дополнительной мобилизации: как быть с новым законопроектом

Украина продолжает активно обсуждать внесенный в парламент Кабмином законопроект, предусматривающий серьезные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы. Военные поясняют его необходимость, гражданские, мягко говоря, ошарашены некоторыми из предлагаемых ужесточений за уклонение от учета и службы. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец акцентирует, что в этом законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Эксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о предложенном проекте, о реакции на него и его дальнейшей судьбе.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Единственной альтернативой дополнительной мобилизации будет проигрыш в войне

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает следующим образом:

обусловлена условиями полномасштабной войны и тем, что, как выяснилось, существующая система мобилизации (по сути, еще советская, не отвечающая современным условиям, полуразрушенная в первые месяцы войны) практически не работает. Без дополнительной и реально действующей мобилизации Вооруженные Силы Украины постепенно будут ослабевать, а российские войска получат существенное преимущество". "Подготовка законопроекта о мобилизации

В нынешних условиях единственной альтернативой дополнительной мобилизации будет проигрыш в войне, поясняет эксперт.

"Если кто-то думает, что можно вместо мобилизации начать мирные переговоры, то он не понимает, что ситуация в таком случае только ухудшится. Путин увидит нашу слабость и лишь усилит свои наступательные действия. Чтоб договариваться не об условиях мира, а об условиях капитуляции Украины. К миру Путина можно только принудить, остановив его войска. Без дополнительной мобилизации это невозможно", – подчеркивает Владимир Фесенко.

При этом он акцентирует, что представленный законопроект – сырой и эклектичный. Он нуждается в существенной доработке.

когда разные государственные институты и официальные лица стали перекладывать ответственность за непопулярные нормы этого законопроекта на другие государственные структуры (военные – на политическое руководство, политическое руководство – на военных, и так далее). В негодную популистскую игру включились и политики. Такой подход к данному законопроекту – огромная политическая ошибка и потеря времени". "К тому же, – продолжает политолог, – к великому сожалению, этот законопроект стал объектом популистских политических игр

По мнению эксперта, единственно правильный и рациональный подход к исправлению этой ситуации – совместная работа над доработкой этого законопроекта. В этой совместной работе, считает он, должны участвовать военное руководство, Министерство обороны, Офис президента, Министерство финансов, Минцифры, и профильный комитет Верховной Рады.

"Соответственно, и политическую ответственность за финальную, доработанную и согласованную версию этого законопроекта должны взять на себя совместно Зеленский и Залужный, Генштаб и Минобороны, Кабмин и парламент, монобольшинство и оппозиция", – отмечает Владимир Фесенко.

В этих условиях, уверен он, те политические силы, которые будут против мобилизации, выступят в роли "партии капитуляции перед россией".

Мы должны считаться и с угрозами, и с возможностями врага

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что юристы, часть нардепов четко дали понять – в предложенном законопроекте есть нормы, которые просто не пройдут через Раду. Потому что противоречат или косвенно вступают в конфликт со статьями Конституции в части защиты прав граждан, и другими правовыми актами.

которую он озвучил на пресс-конференции 26 декабря. Она прямо касалась вопросов мобилизации, демобилизации и военной службы. Как подчеркнул главком, мобилизация в Украине должна продолжаться, ведь Силы обороны нуждаются в достаточном количестве личного состава для отпора врагу. А защита Родины, согласно Конституции, является святой обязанностью каждого гражданина Украины. Залужный дал понять, что ситуация на фронте динамичная, что военнослужащие нуждаются в отдыхе, в пополнении. И что ВСУ рады любому способу, который обеспечит их потребность в людях Он также подчеркнул, что украинское командование проанализировало военную кампанию-2023 – и прилагает усилия, чтобы в следующем году добиться лучших результатов. В том числе путем наращивания сил и средств", – поясняет Светлана Кушнир. "Но я считаю, что читать законопроект нужно с учетом официальной позиции главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

В медиа, продолжает она, звучит мнение, что наш законопроект по мобилизации стал ответом на схожие законодательные инициативы в Госдуме РФ. Многие комментаторы утверждают, что у россиян есть безграничный мобилизационный ресурс, в отличие от Украины.

То есть, и стране-агрессору не хватает собственных человеческих ресурсов для завоевания Украины, особенно ввиду тактики использования личного состава как "пушечного мяса". Но Москва превратила убийства украинцев в бизнес, вербуя по всему миру наемников, готовых совершать преступления за деньги. Кремль в полной мере используют фактор бедности, социальную уязвимость и правовую незащищенность отдельных категорий населения. И в своей стране, и в других", – констатирует эксперт. "Но желающих идти и умирать за идеи Путина в России явно не хватает. Есть данные Центра национального сопротивления, что РФ сейчас активно вербует наемников из Африки для войны против Украины

Потому, считает Светлана Кушнир, мы должны считаться и с угрозами, и с возможностями врага. И максимально помогать своим Силам обороны, которым остро необходимы своевременные ротация, демобилизация, адаптация и возвращение к мирной жизни. А соответственно – нужна и эффективная мобилизация.

"Так что вносить изменения в устаревший закон, конечно, нужно. Но не нарушая при этом конституционная права граждан. Предполагаю, что после ряда дискуссий и правок, законопроект будет принят в видоизмененном виде. Без столь жестких мер, которые прописаны в первом варианте. Но со значительно расширяющимися возможностями для мобилизации, чем есть сейчас", – заключает эксперт.

Нужна общая ответственность всех ветвей власти за обновленные требования к мобилизации

По мнению политолога, офицера ВСУ Петра Охотина, законопроект о мобилизации – это один из факторов реальности нынешнего этапа войны.

"Лично я с определенной грустью наблюдаю за тем, что законопроект приводит к дискуссиям разных ветвей власти, – признался он. – На мой взгляд, нужна общая ответственность всех ветвей власти за обновленные требования к мобилизации, четкое видение того, как такие требования соотносятся с политическими целями, экономическими и демографическими возможностями".

Еще теоретики времен между Первой и Второй мировыми войнами, отмечает эксперт, обращали внимание на то, что выигрышная стратегия невозможна без единства политических целей, военной способности, экономической основы и участия народа.

"Надеюсь, что будет найден верный путь – в реалистической, а не медийной плоскости, – говорит Петр Охотин. – И что действия военных, политиков центрального и местного уровня, бизнесменов и государственных менеджеров будут вести к Синергии, обдуманы и просчитаны".

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