logo

BTC/USD

43131.48

ETH/USD

2384.89

LTC/USD

76.29

USD/UAH

37.99

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события К законопроекту по мобилизации есть большие вопросы: омбудсмен назвал главную угрозу его принятия
commentss НОВОСТИ Все новости

К законопроекту по мобилизации есть большие вопросы: омбудсмен назвал главную угрозу его принятия

Омбудсмен заявил, что в законопроекте по мобилизации есть нормы, противоречащие Конституции

сегодня, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В законопроекте по усовершенствованию мобилизации, поданном Кабмином, ряд норм противоречит Конституции. Речь идет о предложении ввести ограничения для уклонистов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

К законопроекту по мобилизации есть большие вопросы: омбудсмен назвал главную угрозу его принятия

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец

"Я всегда отношусь ко всем процессам, происходящим на территории нашего государства и не только, исключительно через национальное и международное законодательство. В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", – заявил Лубинец. 

В частности, нарушением конституционных норм Лубинец называет запрет на операции с недвижимостью.

По словам омбудсмена, если человек официально владеет, например, домом, то не могут парламентарии на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. 

"Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – высказался Лубинец. 

Омбудсмен подчеркнул, что Украина не может превратиться в государство, похожее на РФ, где Конституция будет просто бумажкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — проект закона, который предусматривает значительные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, серьезно всколыхнул общество. Внесенный правительством, он, похоже, стал неожиданностью даже для некоторых представителей провластной фракции "Слуга народа". Ну, а лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее политсила имеет 26 мест в парламенте) уже заявила, что не поддерживает новый законопроект о мобилизации в том виде. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами резонансный документ и его вероятную дальнейшую судьбу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости