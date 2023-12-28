К законопроекту по мобилизации есть большие вопросы: омбудсмен назвал главную угрозу его принятия

В законопроекте по усовершенствованию мобилизации, поданном Кабмином, ряд норм противоречит Конституции. Речь идет о предложении ввести ограничения для уклонистов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец

"Я всегда отношусь ко всем процессам, происходящим на территории нашего государства и не только, исключительно через национальное и международное законодательство. В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", – заявил Лубинец.

В частности, нарушением конституционных норм Лубинец называет запрет на операции с недвижимостью.

По словам омбудсмена, если человек официально владеет, например, домом, то не могут парламентарии на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции.

"Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – высказался Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина не может превратиться в государство, похожее на РФ, где Конституция будет просто бумажкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — проект закона, который предусматривает значительные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, серьезно всколыхнул общество. Внесенный правительством, он, похоже, стал неожиданностью даже для некоторых представителей провластной фракции "Слуга народа". Ну, а лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее политсила имеет 26 мест в парламенте) уже заявила, что не поддерживает новый законопроект о мобилизации в том виде. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами резонансный документ и его вероятную дальнейшую судьбу.



