Кто решил умыть руки: что не так с мобилизацией по-новому

Проект закона, который предусматривает значительные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, серьезно всколыхнул общество. Внесенный правительством, он, похоже, стал неожиданностью даже для некоторых представителей провластной фракции "Слуга народа". Ну, а лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее политсила имеет 26 мест в парламенте) уже заявила, что не поддерживает новый законопроект о мобилизации в том виде. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами резонансный документ и его вероятную дальнейшую судьбу.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Предлагаемый вариант законопроекта не предусматривает ответов на ряд важных моментов

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:

"Все как от чумного барака бросаются в сторону от этого законопроекта. Подавал его Кабмин, хоть понятно, что разработчиком является и Генштаб, и Офис президента (от правительства – разве что Минобороны). Но печальную обязанность внесения законопроекта в Раду возложили на Кабинет министров, который сделал это, похоже, особо не вчитываясь в текст документа".

По словам эксперта, все отчетливо осознают, что такой закон нужен. Понимая и то, что он будет крайне непопулярен в обществе.

"Потому политическую ответственность перебрасывают, как горячую картофелину. Офис президента спрятался, он "в домике", он, как бы к этому отношения не имеет. Мол, это всё Кабмин, ВР и Генштаб. А "нас тут не стояло". Вот, если б это было популярное в обществе решение – тут бы ОП был в первых рядах", – уверен Александр Кочетков.

Он с сожалением отмечает, что законопроект написан в логике ужесточения и принуждения. И, не создавая стимулов для мобилизации, делает ставку на новые, более жесткие, наказания за несоблюдение тех или иных норм.

Особенно переходящей в долгую стадию. Другого способа человечество не придумало. Поток добровольцев, наблюдаемый в первые месяцы широкомасштабной российской агрессии, иссяк. Кто хотел – ушел на фронт. Многие погибли, были ранены. Кто остался в строю – неимоверно устал. Контрактников (профессиональные военные), готовых воевать с риском, но получая за это приличные деньги, всегда не хватает. И приходится прибегать к всеобщей мобилизации", – поясняет аналитик. "Нам важно понять, что мобилизация – это вынужденная мера в любой войне

Но, акцентирует он, предлагаемый вариант законопроекта не предусматривает ответов на такие важные моменты как:

– справедливость мобилизации (чтоб она касалась реально всех за исключением ряда позиций, чтоб дети богатых родителей, властьимущих, как и их родители не оказывались неприкасаемыми);

– учет не только физического состояния, но и способностей потенциальных военнослужащих (чтоб не было у нас 40-летних штурмовиков и ограниченного молодым возрастом допуска к управлению дронами; важно максимально эффективно использовать навыки каждого конкретного человека, а не тупо выполнять разнарядку);

– экипировка мобилизованного (кто за это отвечает, насколько качественно это будет) и обязательное прохождение им не формальной, а реальной подготовки.

может привести к социальному напряжению, а то и (не дай бог!) к социальному взрывы. И вместо того, чтобы спасти Украину, она ее похоронит, – предупреждает Александр Кочетков. – Скорее всего, самые жесткие нормы предлагаемого законопроекта при голосовании в ВР будут вычеркнуты, а не всё, что надо — внесено. В результате получим закон, который толком работать не будет". "Без четких ответов на эти вопросы мобилизация "по-новому"

Вместо пряника ключевым инструментом выбран кнут

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский склонен видеть в данном законопроекте больше политического, чем военного.

"Особенно в контексте того, как Офис президента, Министерство обороны и руководство ЗСУ начали показывать пальцем друг на друга, намекая, что инициатива исходит не от них, а от кого-то другого", – поясняет эксперт.

Очевидно, продолжает он, что этот законопроект вызвал массовое недовольство у населения.

не гнушаясь применять физическую силу. Туда же идет тезис "повестка как вид наказания", когда повестки под камеры СМИ вручались различным нарушителям закона (от пьяных водителей до работников незаконных колл-центров). При этом, эффективная мобилизационная работа, с привлечением профессиональных рекрутов является скорее исключением для Украины, хотя имеет место быть", – констатирует Денис Гороховский. "Вопрос мобилизации в Украине был откровенно провален. Причем, сразу на разных уровнях. Это и явная проблема коррупции в ТЦК, это и "сафари", которые регулярно устраивают военные на потенциальных призывников

Он подчеркивает, что за почти два года полномасштабной войны все, кто действительно хотел идти защищать страну, уже это сделали. И теперь государство вынуждено работать с теми, кто не стремиться быть мобилизованным. Но вместо пряника ключевым инструментом выбран кнут – в виде угроз различных лишений, ограничений прав и даже усиления уголовной ответственности.

"Думаю, парламент побоится голосовать за законопроект в том виде, котором он сегодня представлен. Поэтому следует ожидать ряд правок, – прогнозирует эксперт. – При этом, обязательно найдутся депутаты, которые попытаются заигрывать с военным электоратом и будут предлагать еще более ужесточить новый закон".

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