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Кто решил умыть руки: что не так с мобилизацией по-новому

Резонансный законопроект о мобилизации написан в логике ужесточения и принуждения

сегодня, 14:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Проект закона, который предусматривает значительные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, серьезно всколыхнул общество. Внесенный правительствомон, похоже, стал неожиданностью даже для некоторых представителей провластной фракции "Слуга народа"Ну, а лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее политсила имеет 26 мест в парламенте) уже заявила, что не поддерживает новый законопроект о мобилизации в том виде. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами резонансный документ и его вероятную дальнейшую судьбу.

Кто решил умыть руки: что не так с мобилизацией по-новому

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Предлагаемый вариант законопроекта не предусматривает ответов на ряд важных моментов

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:

"Все как от чумного барака бросаются в сторону от этого законопроекта. Подавал его Кабмин, хоть понятно, что разработчиком является и Генштаб, и Офис президента (от правительства – разве что Минобороны). Но печальную обязанность внесения законопроекта в Раду возложили на Кабинет министров, который сделал это, похоже, особо не вчитываясь в текст документа".

По словам эксперта, все отчетливо осознают, что такой закон нужен. Понимая и то, что он будет крайне непопулярен в обществе.

"Потому политическую ответственность перебрасывают, как горячую картофелину. Офис президента спрятался, он "в домике", он, как бы к этому отношения не имеет. Мол, это всё Кабмин, ВР и Генштаб. А "нас тут не стояло". Вот, если б это было популярное в обществе решение – тут бы ОП был в первых рядах", – уверен Александр Кочетков.

Он с сожалением отмечает, что законопроект написан в логике ужесточения и принужденияИ, не создавая стимулов для мобилизации, делает ставку на новые, более жесткие, наказания за несоблюдение тех или иных норм.

"Нам важно понять, что мобилизация – это вынужденная мера в любой войнеОсобенно переходящей в долгую стадию. Другого способа человечество не придумало. Поток добровольцев, наблюдаемый в первые месяцы широкомасштабной российской агрессии, иссяк. Кто хотел – ушел на фронт. Многие погибли, были ранены. Кто остался в строю – неимоверно устал. Контрактников (профессиональные военные), готовых воевать с риском, но получая за это приличные деньги, всегда не хватает. И приходится прибегать к всеобщей мобилизации", – поясняет аналитик.

Но, акцентирует он, предлагаемый вариант законопроекта не предусматривает ответов на такие важные моменты как:

– справедливость мобилизации (чтоб она касалась реально всех за исключением ряда позиций, чтоб дети богатых родителей, властьимущих, как и их родители не оказывались неприкасаемыми);

– учет не только физического состояния, но и способностей потенциальных военнослужащих (чтоб не было у нас 40-летних штурмовиков и ограниченного молодым возрастом допуска к управлению дронами; важно максимально эффективно использовать навыки каждого конкретного человека, а не тупо выполнять разнарядку);

– экипировка мобилизованного (кто за это отвечает, насколько качественно это будет) и обязательное прохождение им не формальной, а реальной подготовки.

"Без четких ответов на эти вопросы мобилизация "по-новому" может привести к социальному напряжению, а то и (не дай бог!) к социальному взрывы. И вместо того, чтобы спасти Украину, она ее похоронит, – предупреждает Александр Кочетков. – Скорее всего, самые жесткие нормы предлагаемого законопроекта при голосовании в ВР будут вычеркнуты, а не всё, что надо — внесено. В результате получим закон, который толком работать не будет".

Вместо пряника ключевым инструментом выбран кнут

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский склонен видеть в данном законопроекте больше политического, чем военного.

"Особенно в контексте того, как Офис президента, Министерство обороны и руководство ЗСУ начали показывать пальцем друг на друга, намекая, что инициатива исходит не от них, а от кого-то другого", – поясняет эксперт.

Очевидно, продолжает он, что этот законопроект вызвал массовое недовольство у населения.

"Вопрос мобилизации в Украине был откровенно провален. Причем, сразу на разных уровнях. Это и явная проблема коррупции в ТЦК, это и "сафари", которые регулярно устраивают военные на потенциальных призывниковне гнушаясь применять физическую силу. Туда же идет тезис "повестка как вид наказания", когда повестки под камеры СМИ вручались различным нарушителям закона (от пьяных водителей до работников незаконных колл-центров). При этом, эффективная мобилизационная работа, с привлечением профессиональных рекрутовявляется скорее исключением для Украины, хотя имеет место быть", – констатирует Денис Гороховский.

Он подчеркивает, что за почти два года полномасштабной войны все, кто действительно хотел идти защищать страну, уже это сделали. И теперь государство вынуждено работать с теми, кто не стремиться быть мобилизованным. Но вместо пряника ключевым инструментом выбран кнут – в виде угроз различных лишений, ограничений прав и даже усиления уголовной ответственности.

"Думаю, парламент побоится голосовать за законопроект в том виде, котором он сегодня представлен. Поэтому следует ожидать ряд правок, – прогнозирует эксперт. – При этом, обязательно найдутся депутаты, которые попытаются заигрывать с военным электоратом и будут предлагать еще более ужесточить новый закон".

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Источник: https://comments.ua/
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