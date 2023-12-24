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В Черновцах работник ТЦК ударил убегающего мужчину прикладом автомата (ВИДЕО)

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент

сегодня, 17:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Сети опубликовали видео, где видно, как работники ТЦК и СП пытались вручить повестку мужчине в Черновцах.

В Черновцах работник ТЦК ударил убегающего мужчину прикладом автомата (ВИДЕО)

Скандал мобилизацией в Черновцах (фото из открытых источников)

На видео видно, что мужчины в военной форме бегут за бегущим гражданским. Затем один из военнослужащих догоняет его и бьет прикладом автомата. Однако задержать его вроде бы не удалось. Чем закончилась погоня, пока неизвестно.

Также Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что работник ТЦК из Тернопольщины похвастался отдыхом в Доминикане. Работник ТЦК из Тернопольщины Олег Яцюченко поделился фотографиями в социальных сетях отдыха в разных местах на Доминикане. Такие фото сотрудника ТЦК вызвали возмущение в сети из-за отдыха во время войны и усиления мобилизации в Украине.

Издание Сhas News в самом отделении ТЦК не отрицают, что у их сотрудника во время войны есть лакшеры отпуск за пределами Украины. Кроме того, в территориальном центре уверяют, что Олег Яцюченко уехал за границу законно.

После разглашения информации многие пользователи в социальных сетях начали писать гневные комментарии указывая, что мужчина уехал на дорогой курорт во время войны и выставляет это вообще.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах . Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, когда работники ТЦК перестанут выдавать повестки в спортзалах, ресторанах и других общественных местах. По словам Фитьо, это станет возможным, если заработает электронный реестр военнообязанных "Оберег".

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо дал интервью с объяснениями по мобилизации в Украине. Представитель ВСУ рассказал, что с момента введения системы "Оберіг" мобилизация в Украине претерпевает изменения, в частности это касается и вручения повесток на улице.




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