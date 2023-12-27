Украинский генерал откровенно высказался, почему Украине необходима мобилизация

Украинский генерал и командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на фронте всегда ощущается нехватка человеческих и технических ресурсов. По его словам, для победы Украине нужны дополнительные силы и средства, потому что военные устают и нуждаются в ротации. Такое заявление он сделал во время интервью BBC .

Александр Тарнавский (фото из открытых источников)

"Всегда есть нехватка ресурса – как человеческого, так и технического. Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства – мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, у них такое понятие, как усталость. Поэтому их нужно подменить, заменить. Как в спортивных матчах, в футболе это изменение проходит – точно так же и здесь", — сказал генерал.

По его словам, нехватка ресурса, чтобы заменить давно находящихся на фронте военных, может повлечь истощение для личного состава.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что не так с мобилизацией по-новому . Проект закона, предусматривающий значительные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы, серьезно всколыхнул общество. Внесенный правительством он, похоже, стал неожиданностью даже для некоторых представителей провластной фракции "Слуга народа". Ну а лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее политсила имеет 26 мест в парламенте) уже заявила, что не поддержит новый законопроект по мобилизации в том виде. Предложенный вариант законопроекта не предусматривает ответов на ряд важных моментов.