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Путин решил поберечь россиян: наемников из каких стран Кремль теперь будет отправлять на войну

По информации ЦНС, россияне планируют подготовить для войны против Украины наемников из Африки

сегодня, 16:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Путин решил поберечь россиян: наемников из каких стран Кремль теперь будет отправлять на войну

Россияне будут в Африке вербовать людей на войну с Украиной

Отмечается, что россияне проводят рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидают набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Его создают как замену наемникам ЧВК "Вагнера", которые действовали в Африке, но были отправлены на войну в Украине.

Расширение этого контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом их деятельности будет подготовка и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.

Стоит напомнить, российский диктатор Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

Читайте также на портале "Комментарии" — ближе к концу года всё больше западных изданий выходят с негативными для Украины статьями в ракурсе наших военных итогов-2023 и перспектив на 2024-й. Очередная недавно вышла в The New York Times. Там констатируется, что Россия перехватывает инициативу на фронте за счет преимущества в живой силе. И напоминается, что происходит это на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву. Зачастую критикуются результаты украинского летне-осеннего контрнаступления. Между тем, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что сами западные партнеры Украины виновны в неудачных результатах контрнаступления ВСУ, потому что не предоставили нам всего необходимого оружия, в том числе самолетов. Своим виденьем военных итогов года с порталом "Комментарии" поделились эксперты.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-shukayut-v-afrytsi-najmantsiv-dlya-vijny-proty-ukrayiny/
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