Путин решил поберечь россиян: наемников из каких стран Кремль теперь будет отправлять на войну

Российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Россияне будут в Африке вербовать людей на войну с Украиной

Отмечается, что россияне проводят рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидают набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Его создают как замену наемникам ЧВК "Вагнера", которые действовали в Африке, но были отправлены на войну в Украине.

Расширение этого контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом их деятельности будет подготовка и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.

Стоит напомнить, российский диктатор Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

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