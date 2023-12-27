Во сколько обойдется мобилизация для бюджета: ответ главы Минфина

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день не может спрогнозировать стоимость дополнительной мобилизации для бюджета на 2024 год. Министр объяснил, что у него пока недостаточно для этого информации. Как передает портал "Комментарии", свои размышления Марченко озвучил в интервью "Forbes".

Сергей Марченко. Фото из открытых источников

Глава украинского государства Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).

"Но банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет", – сказал Сергей Марченко.

За один день увеличить армию на 500 000 человек невозможно, подчеркнул министр, поэтому очевидно, что это увеличение будет растянуто во времени.

"Учитывая, как складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет. Как дальше будет развиваться ситуация, будет видно от того, как будет обеспечена мобилизация. Потому что даже теоретически мобилизовать 500 000 человек – это очень, очень серьезный вызов", – подытожил министр.

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