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Стало известно, сколько российских моряков находилось на уничтоженном корабле "Новочеркасск"

"Новочеркасск" стал еще одним крупным десантным кораблем врага, который смогли поразить ВСУ

сегодня, 20:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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В момент удара Сил обороны Украины на российском десантном корабле "Новочеркасск" в порту крымского города Феодосия находились 77 моряков. Об этом сообщает российское оппозиционное издание Astra, передает портал "Комментарии".

Стало известно, сколько российских моряков находилось на уничтоженном корабле "Новочеркасск"

"Новочеркасск" был уничтожен 26 декабря в порту Феодосии. Фото из открытых источников

По информации издания, 33 из 77 моряков считаются пропавшими без вести, еще 23 оккупанта получили ранения.

Издание сообщает, что в результате атаки на "Новочеркасск" погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Товщина, а еще 4 гражданских лица получили ранения.

Собеседник Astra предполагает, что пропавших без вести может быть больше 33 человек.

По данным издания, на месте пораженного корабля российские оперативники обнаружили обломки ракеты Storm Shadow.

Один из моряков, служивший на Новочеркасске, рассказал Astra, что в момент удара на корабле были молодые призывники и контрактники. Среди погибших могут быть срочники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по указанию высшего командования большая группа оперативников прибыла в Феодосию. Им поставлена задача – поиск виновных в уничтожении десантного корабля "Новочеркасск". Этот удар серьезно озаботил российского диктатора Владимира Путина. Диктатор все еще в ярости. По всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. У жителей Феодосии проводятся проверки телефонов и обыски в домах. Оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков. Россияне испытывают проблемы с выявлением ракет западного производства. Командиры, отвечающие за противовоздушную оборону, скрывают эту информацию и утверждают, что проблем нет.



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Источник: https://t.me/astrapress/44734
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