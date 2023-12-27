Какое указание дал Путин после уничтожения «Новочеркасска»: что происходит в Крыму

По указанию высшего командования большая группа оперативников прибыла в Феодосию. Им поставлена задача – поиск виновных в уничтожении десантного корабля "Новочеркасск". Этот удар серьезно обеспокоил Путина. Диктатор до сих пор в ярости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "АТЕШ" в Telegram.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Агенты военного движения украинцев и крымских татар в силовых структурах сообщили о том, что в Феодосию сегодня, 27 декабря, ночью направили оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры и ведомственной комиссии. Также туда планирует прибыть начальство разных структур из Москвы.

При этом, по информации партизан, со вчерашнего дня по всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. У них проводят проверку телефонов и обыски в домах. Оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков.

"Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Выдан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправление их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них", — добавляют в "АТЕШ".

Военное движение уточняет, что у россиян есть проблемы с выявлением ракет западного производства. Командиры, которые отвечают за противовоздушную оборону, скрывают эту информацию и говорят, что проблем нет.

Партизаны прогнозируют, что следствие коснется каждого военного, который может быть причастен к провальной обороне от ракет. Их, вероятно, обвинят в саботаже.

Напомним, 26 декабря украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

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