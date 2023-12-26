На фоне уничтожения "Новочеркасска" в США призвали дать ВСУ еще больше ракет

Именно от решения западных партнеров Украины зависит, будут ли россияне и дальше использовать против украинцев аннексированный Крым или нет. Если у ВСУ будет больше дальнобойных ракет, российские оккупанты попросту не смогут использовать для атак на гражданскую инфраструктуру аннексированный полуостров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в X (Twitter) высказал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Ходжес высказался об уничтожении "Новочеркасска"

"Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой... Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержания российской обороны на юге Украины... ни Керченского моста", – высказался генерал.

Напомним, также Ходжес недавно выразил мнение, что все западные союзники, в том числе и США, должны четко заявить, что хотят победы Украины, это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом говорится в сообщении командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны страны-агрессора подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.



